Provincial Plaza Hotel: un clásico salteño que invita al encuentro
Hace 17 Hs

Cuando se piensa en hospitalidad y reencuentros, la ciudad de Salta conserva un punto de referencia indiscutido.

En Caseros 786, en pleno centro histórico, el Provincial Plaza Hotel reúne décadas de tradición en la atención al visitante y se prepara para que este verano sea un verdadero espacio de unión y cálida bienvenida. Su localización estratégica, a solo dos cuadras de la plaza principal y rodeado por los principales circuitos gastronómicos, lo convierte en un establecimiento destacado dentro del rubro.

“Encuentros”

La familia del Provincial Plaza Hotel remarca la importancia del “encuentro”. “Del latín ‘recordis’, volver a pasar por el corazón”, recuerdan, y señalan que la temporada estival invita a privilegiar los momentos compartidos con los afectos.

Con 55 años de trayectoria, el hotel es ya un clásico salteño. Su experiencia, solidez y atención personalizada lo han consolidado como un emblema de la hospitalidad norteña.

Sus habitaciones, amplias como un departamento, responden a las necesidades de familias y viajeros que buscan comodidad, espacio y descanso. Cada uno de sus ambientes fue concebido para compartir, reunirse, relajarse y disfrutar, con áreas comunes diseñadas para reconectar y quedarse un rato más.

Huéspedes tucumanos

Provincial Plaza Hotel destaca y agradece la presencia constante de huéspedes tucumanos -un público cercano que elige Salta en cualquier época- y subrayan las maravillas que ofrece el norte argentino. “Creemos en la cercanía a Tucumán y la afinidad, tenemos gustos comunes, son más las cosas que nos unen que las que nos separan”, afirman con calidez. Además, consideran que ante la creciente inclinación hacia destinos en el exterior es clave impulsar las alternativas locales. Salta es un claro ejemplo de ello.

Entre los atractivos de su provincia, sobresale la amplia preparación para recibir al turismo. Salta ofrecerá actividades “a la vuelta de cada esquina”: desde propuestas deportivas y turismo de aventura hasta una sólida agenda cultural y museos únicos en el país y en el mundo. “La Linda” tiene opciones para todos los gustos.

Teléfono: +54 387 4322000   WhatsApp: 3876051626

Web: provincialplaza.com.ar

reservas@provinicaplaza.com.ar 

Facebook: provincialplazahotel  

Instagram: provincialplazahotel

