Provincial Plaza Hotel: un clásico salteño que invita al encuentro

Provincial Plaza Hotel destaca y agradece la presencia constante de huéspedes tucumanos -un público cercano que elige Salta en cualquier época- y subrayan las maravillas que ofrece el norte argentino. “Creemos en la cercanía a Tucumán y la afinidad, tenemos gustos comunes, son más las cosas que nos unen que las que nos separan”, afirman con calidez. Además, consideran que ante la creciente inclinación hacia destinos en el exterior es clave impulsar las alternativas locales. Salta es un claro ejemplo de ello.