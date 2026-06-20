Política

Beatriz Avila busca una ley nacional para aliviar a las familias endeudadas

La iniciativa fija un marco obligatorio para que las entidades financieras ofrezcan condiciones especiales a quienes destinen al menos el 30% de sus ingresos disponibles al pago de deudas.

BEATRIZ AVILA. “Es indispensable dar un alivio inmediato a los deudores y frenar procesos que profundizan la exclusión financiera”, planteó.
BEATRIZ AVILA. “Es indispensable dar un alivio inmediato a los deudores y frenar procesos que profundizan la exclusión financiera”, planteó.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La senadora argentina Beatriz Ávila reclamó debatir en el Congreso un proyecto de ley para aliviar de forma urgente las deudas financieras de miles de familias en mora.
  • La iniciativa surge ante el aumento de la mora bancaria y propone quitas del 40% de intereses, planes de pago de hasta 60 meses y suspensión de ejecuciones y reportes negativos.
  • La medida busca evitar la exclusión financiera de los deudores, reactivar el consumo y establecer un marco obligatorio para que los bancos refinancien los pasivos familiares.
Resumen generado con IA

La senadora Beatriz Avila (Bloque Independencia) volvió a reclamar debate parlamentario para la situación crítica que atraviesan miles de familias por sus deudas con el sistema financiero. La tucumana es autora de un proyecto de ley que propone una serie de medidas de alcance nacional para aliviar un estado de mora que sigue aumentando.

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“Los datos de abril confirman una tendencia de 17 meses que no se revertirá sin una acción directa del Estado. Estamos hablando de casi el 8% de atrasados en créditos bancarios, en una suerte de bola de nieve que es imposible de enfrentar para millones de familias de la Argentina. Es necesario tomar medidas”, insistió.

Quita de intereses y nuevos planes de pago

La iniciativa de Avila fija un marco obligatorio para que las entidades financieras ofrezcan condiciones especiales a quienes destinen al menos el 30% de sus ingresos disponibles al pago de deudas. El beneficio alcanzaría a deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras formas de financiamiento vinculadas a relaciones de consumo, así como a servicios públicos o privados asociados a bienes y servicios de primera necesidad.

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La senadora tucumana impulsa una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados. Además, propone planes de pago de hasta 60 meses con tasas razonables. Se dispondría, también que los bancos deban suspender embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en los registros crediticios.

“Alivio inmediato” y reactivación económica

 “Es indispensable dar un alivio inmediato a los deudores y frenar procesos que profundizan la exclusión financiera. Es otra forma de reactivar la economía”, concluyó la parlamentaria.

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