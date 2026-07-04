SociedadClima y ecología

El frío extremo seguirá golpeando con fuerza a Tucumán: así estará el tiempo este domingo

Según el SMN, se esperan lloviznas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado.

FRÍO EXTREMO. Se espera una mínima de 3°C para este domingo en Tucumán.
FRÍO EXTREMO. Se espera una mínima de 3°C para este domingo en Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este domingo Tucumán sufrirá temperaturas extremas de entre 3°C y 11°C debido a una persistente ola polar en la región.
  • La jornada registrará lloviznas y nubosidad, mientras que el lunes será el día más frío con una mínima de 1°C, en el marco de una alerta que afecta a varias provincias.
  • Las bajas temperaturas persistirán hasta el martes, y se prevé un leve alivio térmico recién a partir del miércoles, cuando la máxima alcance los 18°C en la provincia.
Resumen generado con IA

La ola polar seguirá haciéndose sentir con fuerza en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo estará marcado por las bajas temperaturas, en una jornada en la que la temperatura mínima será de apenas 3°C y la máxima llegará a los 11°C.

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Según el informe oficial, se esperan lloviznas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. Las condiciones mantendrán el ambiente frío durante toda la jornada.

El lunes será el día más frío de la semana

Las previsiones anticipan un panorama todavía más frío para el inicio de la semana. Para el lunes, el SMN pronostica una temperatura mínima de apenas 1°C y una máxima de 15°C.

La ola polar no da tregua: 18 provincias están bajo alerta por frío extremo y hay zonas con alerta naranja

La ola polar no da tregua: 18 provincias están bajo alerta por frío extremo y hay zonas con alerta naranja

En esta oportunidad no se esperan precipitaciones y el cielo estará ligeramente nublado, aunque el descenso térmico será aún más marcado que el registrado durante el fin de semana.

Cuándo comenzará a subir la temperatura en Tucumán

El martes continuará el ambiente frío, con una mínima prevista de 4°C y una máxima de 15°C. Recién el miércoles se espera un leve alivio en las temperaturas. Ese día, la mínima ascendería hasta los 9°C y la máxima alcanzaría los 18°C, marcando el comienzo de una recuperación térmica tras varios días de intenso frío.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El invierno se vuelve más crudo: una nueva masa de aire polar traerá heladas intensas y temperaturas bajo cero

El invierno se vuelve más crudo: una nueva masa de aire polar traerá heladas intensas y temperaturas bajo cero

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 28 de junio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 28 de junio

Lo más popular
Arreglemos esto y que sea rápido
1

Arreglemos esto y que sea rápido

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio
2

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
3

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
4

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas
5

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Ranking notas premium
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
2

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
3

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
4

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada
5

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

Más Noticias
Ludovica Squirru reveló los siete signos del horóscopo chino que vivirán un julio de transformación

Ludovica Squirru reveló los siete signos del horóscopo chino que vivirán un julio de transformación

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Sismos en Córdoba: dos temblores sacudieron la provincia en pleno partido de la Selección

Sismos en Córdoba: dos temblores sacudieron la provincia en pleno partido de la Selección

La ola polar no da tregua: 18 provincias están bajo alerta por frío extremo y hay zonas con alerta naranja

La ola polar no da tregua: 18 provincias están bajo alerta por frío extremo y hay zonas con alerta naranja

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Sábado bajo alerta meteorológica amarilla en el NOA: vientos de hasta 120 km/h

Sábado bajo alerta meteorológica amarilla en el NOA: vientos de hasta 120 km/h

Arreglemos esto y que sea rápido

Arreglemos esto y que sea rápido

Pornografía con IA en el aula: “No es una travesura, es violencia digital”

Pornografía con IA en el aula: “No es una travesura, es violencia digital”

Comentarios