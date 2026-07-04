El frío extremo seguirá golpeando con fuerza a Tucumán: así estará el tiempo este domingo

Cuándo comenzará a subir la temperatura en Tucumán

El martes continuará el ambiente frío, con una mínima prevista de 4°C y una máxima de 15°C. Recién el miércoles se espera un leve alivio en las temperaturas. Ese día, la mínima ascendería hasta los 9°C y la máxima alcanzaría los 18°C, marcando el comienzo de una recuperación térmica tras varios días de intenso frío.