El frío extremo seguirá golpeando con fuerza a Tucumán: así estará el tiempo este domingo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este domingo Tucumán sufrirá temperaturas extremas de entre 3°C y 11°C debido a una persistente ola polar en la región.
- La jornada registrará lloviznas y nubosidad, mientras que el lunes será el día más frío con una mínima de 1°C, en el marco de una alerta que afecta a varias provincias.
- Las bajas temperaturas persistirán hasta el martes, y se prevé un leve alivio térmico recién a partir del miércoles, cuando la máxima alcance los 18°C en la provincia.
La ola polar seguirá haciéndose sentir con fuerza en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo estará marcado por las bajas temperaturas, en una jornada en la que la temperatura mínima será de apenas 3°C y la máxima llegará a los 11°C.
Según el informe oficial, se esperan lloviznas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. Las condiciones mantendrán el ambiente frío durante toda la jornada.
El lunes será el día más frío de la semana
Las previsiones anticipan un panorama todavía más frío para el inicio de la semana. Para el lunes, el SMN pronostica una temperatura mínima de apenas 1°C y una máxima de 15°C.
En esta oportunidad no se esperan precipitaciones y el cielo estará ligeramente nublado, aunque el descenso térmico será aún más marcado que el registrado durante el fin de semana.
Cuándo comenzará a subir la temperatura en Tucumán
El martes continuará el ambiente frío, con una mínima prevista de 4°C y una máxima de 15°C. Recién el miércoles se espera un leve alivio en las temperaturas. Ese día, la mínima ascendería hasta los 9°C y la máxima alcanzaría los 18°C, marcando el comienzo de una recuperación térmica tras varios días de intenso frío.