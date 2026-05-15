Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo

El abogado Ontiveros, en una foto de redes sociales.
Resumen para apurados
- El abogado Ontiveros declaró ante la Justicia Federal de Tucumán por presuntas coimas, alegando que la causa es una maniobra armada para perjudicar la carrera de su esposa.
- Durante una indagatoria maratónica, el letrado vinculado al camarista Mario Leal rechazó las pruebas en su contra y apuntó contra las intenciones del denunciante original.
- La resolución del juez determinará el procesamiento de Ontiveros, afectando la estabilidad institucional de la Cámara Federal de Tucumán y el futuro de los involucrados.
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