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Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo

En una maratónica declaración indagatoria, el abogado vinculado al camarista Mario Leal rechazó las acusaciones de pedido de coimas y apuntó contra el denunciante.

El abogado Ontiveros, en una foto de redes sociales. El abogado Ontiveros, en una foto de redes sociales.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El abogado Ontiveros declaró ante la Justicia Federal de Tucumán por presuntas coimas, alegando que la causa es una maniobra armada para perjudicar la carrera de su esposa.
  • Durante una indagatoria maratónica, el letrado vinculado al camarista Mario Leal rechazó las pruebas en su contra y apuntó contra las intenciones del denunciante original.
  • La resolución del juez determinará el procesamiento de Ontiveros, afectando la estabilidad institucional de la Cámara Federal de Tucumán y el futuro de los involucrados.
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Temas Cámara Federal de Apelaciones de TucumánMario LealJosé Manuel Díaz VélezJuzgado FederalAgustín Chit
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