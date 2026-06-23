Fernando Burlando reveló qué actitud de Nicolás Occhiato decepcionó a Florencia Peña

Luego apuntó contra la reacción de los responsables del medio. “Las personas que son dueñas de medios, son como figuras a veces inalcanzables. Y cuando uno los alcanza, también dominan el tiempo y la prudencia cuando tienen que decir algo. En este caso fue instantáneo”, cuestionó. Además, calificó las formas en que se actuó como “sanguinarias”.