Fernando Burlando reveló qué actitud de Nicolás Occhiato decepcionó a Florencia Peña
El abogado de la actriz aseguró que su clienta atraviesa un momento de profunda angustia, advirtió sobre la posibilidad de un juicio y cuestionó la manera en que se manejó la situación tras la difusión de la falsa noticia sobre Jorge Messi.
Resumen para apurados
- El abogado Fernando Burlando anunció que Florencia Peña evalúa demandar a Nicolás Occhiato por su abrupta exclusión de Luzu TV tras el escándalo de la falsa noticia de Jorge Messi.
- La salida de la actriz de Luzu TV ocurrió tras difundirse el rumor de muerte. Burlando calificó la reacción del medio como apresurada y contraria a las normas del contrato.
- Un acuerdo económico por el contrato vigente de la actriz evitaría el juicio. El caso marca un precedente sobre despidos apresurados en las nuevas plataformas de streaming.
A casi una semana del escándalo generado por la difusión errónea de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, Fernando Burlando rompió el silencio y dio detalles sobre el presente de Florencia Peña, la situación contractual con Luzu y los posibles pasos a seguir en la Justicia.
Este martes, en diálogo con DDM (América), el abogado sostuvo que la actriz está en condiciones de iniciar acciones legales y cuestionó la forma en que se produjo su salida del canal.
“La consulta que ha hecho Florencia realmente la habilita de lleno y por completo a hacer un reclamo. Su rescisión, entre comillas, o cómo la excluyeron del canal, ni siquiera se hizo acorde a la normativa que estaba establecida en el contrato. Si no se ponen de acuerdo, obviamente va a haber litigio”, afirmó el letrado.
Durante la entrevista, Mariana Fabbiani le preguntó si existía alguna posibilidad de que Peña regresara a "El show del verano", el programa de Luzu. Burlando respondió que, a su entender, las decisiones adoptadas fueron precipitadas. “Yo creo que las decisiones que se tomaron fueron muy apresuradas y radicales”, señaló.
Luego apuntó contra la reacción de los responsables del medio. “Las personas que son dueñas de medios, son como figuras a veces inalcanzables. Y cuando uno los alcanza, también dominan el tiempo y la prudencia cuando tienen que decir algo. En este caso fue instantáneo”, cuestionó. Además, calificó las formas en que se actuó como “sanguinarias”.
Cómo está Florencia Peña
Consultado sobre el estado anímico de la actriz, Burlando aseguró que atraviesa un momento muy difícil. “Está atravesada por el dolor y por la angustia”, expresó.
El abogado también contó que intenta acompañarla para que pueda sobrellevar la situación. “Trato de que levante, porque realmente me parece que hoy está más prejuiciosa Flor con Flor que, en definitiva, el drama, el problema y la gente con ella”, agregó.
En medio de la entrevista, el periodista Guido Zaffora aportó un dato sobre el vínculo entre Peña y Nicolás Occhiato. Según indicó, actualmente no mantienen diálogo y la primera comunicación telefónica del empresario tras el escándalo no habría sido bien recibida por la actriz.
“La primera llamada telefónica de Occhiato, porque ahora no están hablando, fue una llamada que a Florencia le sorprendió por el tono y la manera”, señaló.
Burlando no profundizó sobre el contenido de esa conversación, pero dejó entrever que el manejo inicial de la situación fue uno de los aspectos que más afectó a su clienta.
“Yo creo que frente a una situación tremenda y que parecía que iba a ser demoledora para todos, donde hasta incluso el medio de comunicación tomó mucho partido, pensaron que las consecuencias, sobre todo para con Florencia, iban a ser distintas y por eso se tomó una actitud ligera y sin prudencia”, sostuvo.
Más adelante, Zaffora aseguró que la actriz se sintió “maltratada” por lo ocurrido. Burlando no desmintió esa apreciación.
Sobre el final del programa, el periodista Santiago Riva Roy informó que Luzu podría optar por abonarle a Peña la totalidad del contrato vigente. Ante esa posibilidad, Burlando consideró que sería una salida favorable para ambas partes. “Eso sería una buena medida para evitar un litigio y aparte hablaría bien de todos, ¿no?”, concluyó el abogado.