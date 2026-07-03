Comenzó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: cómo fue la exclusiva cena de ensayo en Nueva York

Un megaoperativo de seguridad para la boda

La magnitud del evento obligó a implementar un importante dispositivo de seguridad en los alrededores del Madison Square Garden. Según trascendió, el equipo de Taylor Swift gestionó permisos especiales para el cierre de calles entre el 2 y el 4 de julio y reforzó la vigilancia con personal de seguridad privada, teniendo en cuenta que el Departamento de Policía de Nueva York ya tenía una alta demanda operativa por los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos.