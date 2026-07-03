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Comenzó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: cómo fue la exclusiva cena de ensayo en Nueva York

La cuenta regresiva para el esperado "sí" ya comenzó. Taylor Swift y Travis Kelce reunieron a decenas de celebridades en una exclusiva cena de ensayo que se realizó en el Madison Square Garden.

La boda del año: Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron los festejos con una exclusiva cena en Nueva York
La boda del año: Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron los festejos con una exclusiva cena en Nueva York Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron los festejos de su boda con una exclusiva cena de ensayo para cien invitados en el Madison Square Garden de Nueva York este julio.
  • Tras comprometerse luego de dos años de noviazgo, la pareja organizó un megaoperativo de seguridad privada y cortes de calles en Manhattan para recibir a reconocidas celebridades.
  • El evento, considerado la boda del año, culminará con una fiesta para mil personas, consolidando el enorme impacto mediático y cultural de la pareja a nivel global.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para una de las bodas más esperadas del año ya está en marcha. Taylor Swift y Travis Kelce dieron inicio a los festejos con una exclusiva cena de ensayo realizada en el Madison Square Garden de Nueva York, un evento que reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo y el deporte.

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La celebración, previa al casamiento de la cantante y el jugador de la NFL, convocó a cerca de un centenar de invitados y estuvo rodeada de un importante operativo de seguridad debido a la magnitud del evento y a la gran expectativa que despertó entre los fanáticos.

Qué famosos asistieron a la cena de ensayo de Taylor Swift y Travis Kelce

La reunión se llevó a cabo en el Infosys Theater, dentro del Madison Square Garden, y contó con la presencia de varias celebridades cercanas a la pareja. Entre los invitados estuvieron el actor Adam Sandler, la modelo Gigi Hadid junto a su pareja, el actor Bradley Cooper, además de Ashley Avignone, una de las amigas más cercanas de Taylor Swift.

También asistieron el productor musical Jack Antonoff, colaborador habitual de la artista, su hermana Rachel Antonoff, la periodista deportiva Erin Andrews con su esposo Jarret Stoll, y el exjugador de la NFL Greg Olsen.

En tanto, distintos medios estadounidenses señalaron que Selena Gomez formaría parte del casamiento como dama de honor, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente por la pareja.

Un megaoperativo de seguridad para la boda

La magnitud del evento obligó a implementar un importante dispositivo de seguridad en los alrededores del Madison Square Garden. Según trascendió, el equipo de Taylor Swift gestionó permisos especiales para el cierre de calles entre el 2 y el 4 de julio y reforzó la vigilancia con personal de seguridad privada, teniendo en cuenta que el Departamento de Policía de Nueva York ya tenía una alta demanda operativa por los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Como parte del operativo, se dispusieron cortes de tránsito y restricciones para peatones en las inmediaciones del estadio, afectando el acceso a distintos sectores cercanos a la estación Penn Station.

De acuerdo con medios estadounidenses, la cena de ensayo reunió a unos 100 invitados, mientras que la celebración principal prevista para este viernes convocaría a alrededor de 1.000 personas e incluso podría incluir presentaciones musicales durante la fiesta.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025, luego de casi dos años y medio de relación. Días después anunciaron la noticia con imágenes de la propuesta de matrimonio y un mensaje que rápidamente se volvió viral: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar". Ahora, la pareja se prepara para celebrar el esperado "sí" en una ceremonia que concentra la atención de fanáticos de todo el mundo.

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