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Ni pesas ni máquinas: el ejercicio que ayuda a tonificar los brazos y combatir las "alas de murciélago" después de los 40

La flacidez en los brazos suele hacerse más visible después de los 40, pero un ejercicio de fuerza puede ayudar a fortalecer la zona y mejorar su firmeza. Conocé cuál recomiendan los especialistas y qué otros hábitos contribuyen a tonificar los brazos.

La flacidez de brazos se estrena con ejercicios
La flacidez de brazos se estrena con ejercicios
Por Mercedes Mosca Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Para combatir la flacidez de brazos después de los 40 años, especialistas recomiendan realizar flexiones de pecho, un ejercicio que tonifica los tríceps sin usar máquinas.
  • La pérdida de firmeza muscular surge por el envejecimiento, la genética y el sedentarismo. Ejercicios como planchas y flexiones activan el torso y los hombros de forma integral.
  • Para lograr resultados duraderos, los expertos sugieren complementar la actividad física con hidratación constante, descanso adecuado y una rutina de entrenamiento regular.
Resumen generado con IA

Con el paso de los años, es habitual que la piel pierda firmeza y aparezca flacidez en distintas zonas del cuerpo. Una de las más frecuentes es la cara interna de los brazos, conocida popularmente como "alas de murciélago". Sin embargo, existe un ejercicio que puede ayudar a fortalecer esa área y mejorar el tono muscular.

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La flacidez en los brazos es un proceso que suele hacerse más evidente a partir de los 40 años. Según explica la revista Elle, este cambio puede estar relacionado con el envejecimiento natural, la disminución de la masa muscular, el sedentarismo, la exposición al sol, la genética e incluso con una pérdida de peso rápida.

Además de mantener hábitos saludables, incorporar ejercicios de fuerza es una de las estrategias recomendadas para trabajar los músculos que sostienen la piel y favorecer una mayor firmeza.

El ejercicio que más recomiendan para tonificar los brazos

Existen diferentes movimientos que ayudan a fortalecer los brazos, entre ellos las planchas (plank), los mountain climbers y las flexiones de brazos o push-ups. Todos permiten trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo y también aportan beneficios para la resistencia física.

No obstante, si hubiera que elegir un solo ejercicio para tonificar la cara interna de los brazos, las flexiones aparecen como la opción más recomendada.

Este ejercicio no solo fortalece los tríceps, una de las zonas donde suele acumularse mayor flacidez, sino que también activa los músculos del pecho, los hombros y el tronco. De esta manera, contribuye a desarrollar fuerza en la parte superior del cuerpo y ofrece un trabajo más completo.

Qué otros hábitos ayudan a prevenir la flacidez

Los especialistas señalan que el ejercicio por sí solo no alcanza para mantener la firmeza de la piel. También es importante acompañarlo con otros hábitos saludables que favorezcan la masa muscular y el estado general de la piel.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Realizar ejercicios de fuerza de manera regular.
  • Complementar la rutina con actividad cardiovascular y ejercicios de flexibilidad.
  • Mantener una buena hidratación diaria.
  • Dormir las horas necesarias para favorecer la recuperación del organismo.
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