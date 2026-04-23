Caída de la natalidad en Argentina: por qué puede ser una oportunidad estratégica para el desarrollo

En ese contexto, la escuela y los comedores comunitarios se volvieron fundamentales. “La alimentación escolar se ha vuelto algo muy relevante para la infancia”, afirmó, al tiempo que destacó el crecimiento de estrategias como retirar comida para llevar al hogar. Sobre el dato de que el 30% de los niños no come regularmente, precisó: “En las casas, la comida que suele omitirse es la cena, donde por ahí se come algo muy sencillo acompañado de un mate cocido”.