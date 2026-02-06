Desafíos educativos ante la baja de la natalidad

La educación vuelve a estar en el centro del debate, a través de los preocupantes datos que surgen del informe de Argentinos por la Educación, que dan cuenta de que a causa de la baja de la natalidad se plantea una drástica reducción de la matrícula primaria en un 27% para 2030. Esto plantea fuertes desafíos en un sistema que está desacomodado en función de las tendencias de la enseñanza y la tecnología. Actualmente, la relación estudiantes/docentes en el nivel primario de la Argentina ronda los 16 alumnos por cargo docente. Si la tendencia demográfica se mantiene, este ratio podría descender a 12 alumnos por docente.
La ministra de Educación dijo a LA GACETA que ya estaban al tanto del fenómeno, y que están trabajando en consecuencia, tanto en el nivel inicial y primario como en el secundario, donde hay más de 50 escuelas mediadas por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a las cuales no van los profesores todas las semanas, sino que se dan clases virtuales, que de algún modo muestran cómo se acomoda el sistema a las nuevas tendencias. Por su parte, Paulo Falcón, ex director de Gestión Universitaria de la Nación, señaló que la futura caída de la matrícula debería haber sido anticipada por los responsables de políticas públicas. “Todos los estudios de prospectiva daban cuenta de que la baja de la natalidad iba a producirse”. Y a su vez el experto en Educación Juan María Segura dijo la caída de la población escolar es un fenómeno global y que la educación institucional deberá adaptarse y ajustarse a nuevas condiciones. Esto se viene a generar un nuevo escenario que se suma a los debates sobre el uso del celular en las aulas, la necesidad de capacitación docente para adaptarse a las nuevas tecnologías y a la forma en que las nuevas generaciones se comunican y se incorporan a la sociedad.
El debate apenas comienza. Argentinos por la Educación considera tres escenarios. El primero es mantener la cantidad de aulas y reducir la cantidad de alumnos por aula, para favorecer la personalización de la enseñanza. El segundo es mantener la cantidad de alumnos por aula y aumentar la cantidad de docentes que ejerzan un rol de tutores. El tercero es mantener la cantidad de alumnos por aula y capacitar en forma rotativa a los docentes mientras no están al frente de una clase. El informe señala que estas tres situaciones pueden repercutir en mejoras en los puntajes de los alumnos en las pruebas estandarizadas y también pueden impactar en mejores trayectorias académicas y laborales a largo plazo.
Falcón dijo que la tendencia a reducir los niveles primario y secundario coincidirá con el crecimiento del terciario. “Los sistemas educativos en el mundo se reordenan, debaten el lugar de la escuela y de la docencia en esa transición, y distribuyen los recursos y tiempos para atender lo que hará falta”, dijo. Segura observó que se está ante un escenario en que Estado y familias deberán pensar “en una nueva organización escolar, enfocada en la calidad de la enseñanza y, a la vez, en la utilización racional de los recursos públicos y privados”.