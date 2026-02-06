Desafíos educativos ante la baja de la natalidad

La ministra de Educación dijo a LA GACETA que ya estaban al tanto del fenómeno, y que están trabajando en consecuencia, tanto en el nivel inicial y primario como en el secundario, donde hay más de 50 escuelas mediadas por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a las cuales no van los profesores todas las semanas, sino que se dan clases virtuales, que de algún modo muestran cómo se acomoda el sistema a las nuevas tendencias. Por su parte, Paulo Falcón, ex director de Gestión Universitaria de la Nación, señaló que la futura caída de la matrícula debería haber sido anticipada por los responsables de políticas públicas. “Todos los estudios de prospectiva daban cuenta de que la baja de la natalidad iba a producirse”. Y a su vez el experto en Educación Juan María Segura dijo la caída de la población escolar es un fenómeno global y que la educación institucional deberá adaptarse y ajustarse a nuevas condiciones. Esto se viene a generar un nuevo escenario que se suma a los debates sobre el uso del celular en las aulas, la necesidad de capacitación docente para adaptarse a las nuevas tecnologías y a la forma en que las nuevas generaciones se comunican y se incorporan a la sociedad.