Seguridad

Agravan la acusación contra tres detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína

“Icha” Chávez fue el único que aceptó declarar en la Justicia Federal.

Agravan la acusación contra tres detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 6 Hs

A tres de los seis detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína les agravaron la acusación. Después de escuchar la nueva imputación en su contra, sólo uno de ellos decidió declarar para negar, una vez más, su participación en el hecho.

Los acusados Marcos Nacif (conductor de la Toyota Hilux en la que se transportaba la droga), Pablo Abraham Pérez (señalado como el organizador de la operación) y Rodrigo “Icha” Chávez (a quien le atribuyen la propiedad de la camioneta) fueron convocados para ampliar su declaración.

Uno por uno, los funcionarios judiciales les informaron que serían acusados como coautores funcionales del transporte de estupefacientes. Luego les exhibieron los indicios que, según la investigación, comprometen su situación procesal.

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Según los especialistas, la coautoría funcional es una forma de participación criminal reconocida por la doctrina penal mediante la cual varias personas intervienen en la ejecución de un delito realizando aportes esenciales y coordinados para alcanzar un objetivo común. La figura contempla que no todos los involucrados deben ejecutar materialmente la conducta principal, pero sí tener un dominio funcional del hecho, es decir, un control conjunto sobre la acción delictiva. Con este cambio se confirmaría que los tres podrían haber realizado tareas logísticas en el transporte de la droga.

Finalizada esa instancia, se les consultó a los imputados si deseaban declarar. Sólo Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá y comerciante del rubro verdulero, aceptó responder preguntas.

“Durante la audiencia le exhibieron dos licencias de conducir halladas en una de las oficinas de Abraham. Él reconoció que eran suyas y explicó que habían quedado en la camioneta que le entregó a esa persona como parte de pago de otro vehículo similar”, sostuvo Benito Allende, defensor del acusado.

Sin cambios

El profesional explicó que la situación procesal de su asistido no cambió. “Nunca negó haber sido propietario de ese vehículo. Siempre sostuvo que se lo había entregado a Abraham Pérez 15 días antes de que se produjera el secuestro de la droga. Vamos a seguir presentando documentación para que se le dicte la falta de mérito”, señaló Allende.

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Todas las expectativas generadas por una posible declaración de Nacif chocaron con el silencio del acusado. “Al enterarnos de que se habían agravado los cargos en su contra, decidimos esperar”, indicó su defensor, Javier Lobo Aragón. “Hemos asumido recientemente la defensa y, cuando analicemos el expediente, él declarará porque no tiene nada que ocultar”, precisó Javier Lobo Aragón (h).

Por segunda vez consecutiva, Abraham Pérez optó por no responder preguntas. Su defensor, Ernesto García Biagosch, prefirió no realizar declaraciones sobre el caso.

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