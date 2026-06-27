Agravan la acusación contra tres detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Según los especialistas, la coautoría funcional es una forma de participación criminal reconocida por la doctrina penal mediante la cual varias personas intervienen en la ejecución de un delito realizando aportes esenciales y coordinados para alcanzar un objetivo común. La figura contempla que no todos los involucrados deben ejecutar materialmente la conducta principal, pero sí tener un dominio funcional del hecho, es decir, un control conjunto sobre la acción delictiva. Con este cambio se confirmaría que los tres podrían haber realizado tareas logísticas en el transporte de la droga.