"Quiero aportar y darle alternativas a Falcioni": la ilusión de Granillo tras sumarse a la Primera de Atlético Tucumán
El delantero riojano analizó su presente tras el llamado del cuerpo técnico, destacó su crecimiento como "9" en la Reserva y aseguró que ahora busca ganarse un lugar en el plantel profesional.
Resumen para apurados
- El delantero Rodrigo Granillo fue promovido esta semana a la Primera de Atlético Tucumán por Julio Falcioni tras brillar con cinco goles en la Reserva.
- Su paso clave a la posición de centrodelantero y sus cinco goles en el Torneo Proyección potenciaron su nivel, sumado al esfuerzo de vivir lejos de su familia riojana.
- A sus 20 años, Granillo busca consolidarse como una alternativa ofensiva para Falcioni, con el objetivo de ganarse un lugar en el plantel profesional y debutar en Primera.
Cinco goles en los últimos seis partidos de la Reserva le cambiaron el panorama a Rodrigo Granillo. El delantero riojano de 20 años se adueñó del puesto de centrodelantero sobre el cierre del Torneo Proyección, fue una de las piezas clave para que Atlético Tucumán se clasificara a los cuartos de final y esta semana recibió la noticia que tanto esperaba: Julio César Falcioni lo promovió para entrenarse con el plantel de Primera.
La convocatoria llegó casi sin aviso, pero encontró al atacante preparado. “Recibí el llamado de que tenía que ir con Primera y la verdad es que estoy re feliz y con mucho entusiasmo de arrancar, de hacer las cosas bien y con seriedad. Quiero aportar lo más que pueda para darle alternativas a Falcioni”, contó, todavía con la emoción a flor de piel.
Granillo sabe que este apenas es el primer paso. “Estoy muy feliz y con muchas ganas de aprender desde el lugar que me toque; aprender del cuerpo técnico y de cada jugador. Sé que me van a aconsejar mucho. Es un grupo muy lindo el que se formó”, aseguró. El recibimiento también lo sorprendió. “Mis compañeros me recibieron de la mejor manera. Son una camada de chicos muy buenos, tanto los más jóvenes como los más grandes”, destacó.
El cambio que lo potenció
Su explosión en Reserva tuvo una explicación futbolística muy clara: el cambio de posición. Después de alternar como extremo y volante durante buena parte de la temporada, encontró su lugar definitivo como centrodelantero.
“Cuando empecé a jugar de ‘9’ me sentí mucho más cómodo, más libre. Ahí empezaron a darse los objetivos personales que hoy me ayudan a estar en Primera”, explicó. El cambio no solo le permitió ganar confianza, sino también reencontrarse con el gol. “Yo siento que mi lugar es ese. Me siento mucho más cómodo llegando cerca del área”, explicó.
En cuanto a sus características, se define como un delantero físico y agresivo. “Me gusta ir a chocar, ir para adelante y tirar el equipo al frente. Creo que soy un jugador que busca muy bien los espacios y trato de aprovechar eso al máximo”, aseguró.
A la hora de hablar de modelos, Granillo mezcla admiración por un clásico delantero con la creatividad de un futbolista distinto.
“En mi puesto veo mucho a Luis Suárez, para mí es el mejor ‘9’. Pero si tengo que elegir un jugador, sacándolo a Messi (Lionel), es Neymar; mi debilidad”, confesó.
El desarraigo
Detrás del buen presente también hay una historia de esfuerzo. Granillo llegó desde La Rioja hace casi cuatro años para incorporarse a las inferiores de Atlético y todavía convive con la distancia de su familia.
“Es complicado. Hace un año o dos perdí a un abuelo y fue un choque de soledad. La cabeza es súper importante. Pensás si están bien, qué estarán haciendo o que podrías estar compartiendo más tiempo con ellos”, relató.
En esos momentos difíciles encontró refugio en sus seres queridos. “Gracias al apoyo de mi familia, de mi novia y de la familia de ella, que hacen lo posible por venir cuando pueden, lo voy llevando.”
También confesó cuál es el recurso al que apela cuando aparecen las dudas. “Me aferro a fotos mías de la niñez, cuando decía que quería ser profesional y vivir del fútbol. Mi novia es la que más me acompaña; cuando estoy triste la llamo y siempre me hace ver cosas que por ahí yo no veo.”
El espejo de Tesuri
Dentro del plantel profesional hubo un futbolista que marcó su camino cuando había recibido su primer llamado para entrenar con la Primera, al mnado de Hugo Colace en el último verano. “Al que siempre le voy a agradecer con todo mi corazón es a Renzo Tesuri. Me apadrinó. Me incluyó mucho en el grupo, me aconsejaba y verlo entrenar después de las prácticas me inspiró muchísimo. Él me enseñó a sacarle el máximo provecho a cada entrenamiento”, contó el protagonista.
Ahora, mientras comienza a vivir el día a día con la Primera, intenta controlar la ansiedad. “Cuando las cosas te van bien creés que todo tiene que pasar rápido y esa ansiedad te termina matando. Hay que entender que todavía hay muchísimo por aprender. Cada uno camina a su tiempo y sé que tarde o temprano va a llegar el debut. Es lo que más anhelo”, concluyó.
Con apenas 20 años, Granillo ya dio el primer gran paso. Después de ganarse un lugar en Reserva a fuerza de goles, ahora buscará convencer a Falcioni de que también puede hacerlo en la máxima categoría.