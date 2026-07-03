"Quiero aportar y darle alternativas a Falcioni": la ilusión de Granillo tras sumarse a la Primera de Atlético Tucumán

Granillo sabe que este apenas es el primer paso. “Estoy muy feliz y con muchas ganas de aprender desde el lugar que me toque; aprender del cuerpo técnico y de cada jugador. Sé que me van a aconsejar mucho. Es un grupo muy lindo el que se formó”, aseguró. El recibimiento también lo sorprendió. “Mis compañeros me recibieron de la mejor manera. Son una camada de chicos muy buenos, tanto los más jóvenes como los más grandes”, destacó.