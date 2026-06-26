Por riesgo de colapso, la Municipalidad removerá esta noche un histórico puente de avenida Benjamín Aráoz

Una vez que las grúas retiren la estructura y la depositen sobre la calzada norte, se habilitará la mano sur. La mano norte permanecerá cerrada hasta que finalice la demolición de la pasarela y la limpieza de escombros, proceso que se estima durará un total de 6 horas. Mientras el tránsito vehicular se normalizará el sábado, el acceso peatonal permanecerá restringido por cinco días hasta completar la demolición de las rampas laterales.