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Por riesgo de colapso, la Municipalidad removerá esta noche un histórico puente de avenida Benjamín Aráoz

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que removerá el puente peatonal frente al Lago San Miguel debido al agotamiento de su vida útil y riesgo de derrumbe.

Por riesgo de colapso, la Municipalidad removerá esta noche un histórico puente de avenida Benjamín Aráoz
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán removerá esta noche el puente de la Av. Benjamín Aráoz por peligro de derrumbe tras detectarse graves fallas en su estructura.
  • Con casi 50 años de antigüedad, la estructura presenta grietas y corrosión. El desmantelamiento urgente se realizará con grúas de 80 toneladas y requerirá cortes de tránsito.
  • La medida busca garantizar la seguridad pública. Se prevé habilitar el tránsito vehicular el sábado, mientras que el acceso peatonal estará restringido por cinco días más.
Resumen generado con IA

Tras casi 50 años de servicio, el puente peatonal ubicado sobre la avenida Benjamín Aráoz, a la altura del Lago San Miguel, será desmantelado de forma definitiva. La intervención, calificada como urgente por Defensa Civil y técnicos municipales, comenzará hoy a las 22 para minimizar el impacto en el tránsito de una de las arterias más transitadas de San Miguel de Tucumán.

El informe técnico que sustenta la medida es tajante. La estructura ha cumplido su vida útil y presenta grietas críticas, corrosión de armaduras y pérdida de estabilidad en sus apoyos. Además, la falta de documentación original sobre su construcción impide realizar reparaciones seguras. Ante este escenario de "riesgo estructural", el Municipio, en conjunto con la empresa Tensolite, procederá a su remoción total utilizando dos grúas de 80 toneladas.

El operativo de tránsito

El trabajo se realizará en horario nocturno para liberar la zona en las primeras horas del sábado. Los cortes se realizarán en dos etapas:

1- Mano Sur (sentido Oeste-Este): corte a la altura de Av. Papa Francisco a las 22:00 h.

2- Mano Norte (sentido Este-Oeste): corte a la altura del acceso al Hipódromo (Irineo Leguisamo).

Una vez que las grúas retiren la estructura y la depositen sobre la calzada norte, se habilitará la mano sur. La mano norte permanecerá cerrada hasta que finalice la demolición de la pasarela y la limpieza de escombros, proceso que se estima durará un total de 6 horas. Mientras el tránsito vehicular se normalizará el sábado, el acceso peatonal permanecerá restringido por cinco días hasta completar la demolición de las rampas laterales.

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