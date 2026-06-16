Una dirigente cercana a Axel Kicillof apuntó contra Cristina Kirchner: "Está bastante equivocada"

La dirigente respalda abiertamente la candidatura presidencial de Axel Kicillof y reivindicó la estrategia del gobernador de construir una alternativa nacional a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), evitando una ruptura directa con La Cámpora. “Uno dice por qué el compañero Axel no los manda a la puta madre, por qué no los raja a todos, por qué financiamos a los compañeros que tanto nos pegan. Pero no hay que dar más esas discusiones. Axel está demostrando que sabe mucho de táctica y también de estrategia, porque sabe cuáles son las peleas verdaderas”, afirmó.