Política

Una dirigente cercana a Axel Kicillof apuntó contra Cristina Kirchner: "Está bastante equivocada"

Berenice Iañez, legisladora porteña, criticó que se tomen decisiones desde un “balcón shakespeariano” y respaldó la construcción política del Movimiento Derecho al Futuro de cara a 2027.

ARDE LA INTERNA DEL PJ. Una dirigente cercana a Axel Kicillof cuestionó duramente a Cristina Kirchner.
ARDE LA INTERNA DEL PJ. Una dirigente cercana a Axel Kicillof cuestionó duramente a Cristina Kirchner.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Berenice Iañez, legisladora afín a Kicillof, criticó el liderazgo de Cristina Kirchner en el PJ durante un acto en Buenos Aires, profundizando la fuerte interna partidaria.
  • Las críticas surgen por el rechazo a que Kirchner tome decisiones desde su arresto domiciliario, frente a la estrategia de Kicillof de armar un proyecto presidencial para 2027.
  • El cruce expone una fractura inevitable en el peronismo que definirá el liderazgo opositor y la viabilidad de la postulación presidencial de Kicillof frente a La Cámpora.
Resumen generado con IA

La interna que atraviesa al peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo con duras críticas hacia Cristina Fernández de Kirchner provenientes de un sector alineado con Axel Kicillof. La legisladora porteña Berenice Iañez cuestionó el rol de la ex mandataria en la conducción del Partido Justicialista y rechazó la posibilidad de que continúe liderando el espacio desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Las declaraciones fueron realizadas durante el tercer encuentro de la Cátedra Libre Hebe de Bonafini, organizada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Allí, Iañez apuntó contra la estrategia impulsada por La Cámpora de mantener a Cristina Kirchner en el centro de la escena política.

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“Cada vez están más Romeo y Julieta los compañeros y eso no terminó bien. Romeo y Julieta no terminó bien”, sostuvo la legisladora, en referencia a la intención del sector conducido por Máximo Kirchner de que la ex presidenta continúe encabezando el PJ desde su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Durante su primer año de prisión domiciliaria, Cristina Kirchner utilizó el balcón de ese departamento para saludar y enviar mensajes a la militancia. En ese contexto, Iañez cuestionó que las decisiones políticas puedan tomarse desde lo que definió como un “balcón shakespeariano”.

La disputa por el liderazgo del peronismo

Mientras La Cámpora apuesta a preservar la centralidad política de la ex mandataria de cara al armado electoral de 2027, Iañez sostuvo que el liderazgo no puede imponerse de manera unilateral. “¿Pensamos que alguien va a venir con un video y nos va a decir quién es el candidato a presidente o a quién tienen que votar los argentinos?”, planteó. Según la legisladora, la discusión interna “se saldó afuera”, en las calles, y no debe resolverse entre “dos compañeros en una oficina cerrada”.

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La dirigente respalda abiertamente la candidatura presidencial de Axel Kicillof y reivindicó la estrategia del gobernador de construir una alternativa nacional a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), evitando una ruptura directa con La Cámpora. “Uno dice por qué el compañero Axel no los manda a la puta madre, por qué no los raja a todos, por qué financiamos a los compañeros que tanto nos pegan. Pero no hay que dar más esas discusiones. Axel está demostrando que sabe mucho de táctica y también de estrategia, porque sabe cuáles son las peleas verdaderas”, afirmó.

Acusaciones de amenazas y críticas a Cristina Kirchner

En otro tramo de su exposición, Iañez acusó a Cristina Kirchner de haber amenazado políticamente a Kicillof durante un Congreso del PJ. “Hasta en un Congreso del PJ nos amenazaron. Y nos amenazaba mamá (en referencia a Cristina Kirchner), que decía que la provincia de Buenos Aires se va a prender fuego. Y eso fue una amenaza. Fue muy difícil transitar eso”, señaló.

“Nosotros somos el país que cuando no hay un faro, nosotros lo encontramos. Un pueblo que nos dio a San Martín, a Rosas, a Perón, a Hebe, a Néstor, a Cristina, por más que ahora esté bastante equivocada y jode bastante las pelotas, y que nos dio a Axel Kicillof. Somos el mejor pueblo del mundo”, expresó al cierre de su discurso.

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