Seguridad

Allanaron el bar "Wachitas", donde trabajaba una de las presuntas encubridoras del femicidio de Agostina Vega

Mientras avanza la investigación, dos de los principales acusados fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad.

CASO AGOSTINA VEGA. Policías allanaron el bar Wachitas en busca de nuevas pruebas.
CASO AGOSTINA VEGA. Policías allanaron el bar "Wachitas" en busca de nuevas pruebas. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Córdoba allanó el bar Wachitas, donde trabajaba una imputada, para buscar nuevas pruebas en la causa por el femicidio de la adolescente Agostina Vega.
  • Con apoyo policial, se revisaron computadoras en el bar. Paralelamente, el principal acusado y un presunto encubridor fueron aislados en un penal de máxima seguridad.
  • Estas medidas buscan asegurar el proceso judicial y evitar desvíos en la investigación del caso, que ya suma cuatro detenidos bajo prisión preventiva y graves imputaciones.
Resumen generado con IA

La Justicia realizó este mediodía un allanamiento en el bar "Wachitas", de la ciudad de Córdoba, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. En ese local trabajaba Soledad Andreani, una de las imputadas en la causa como presunta encubridora.

El procedimiento fue dispuesto por la Fiscalía de 1° Turno y contó con la participación de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes inspeccionaron tanto el establecimiento como los pisos superiores del edificio.

Según informó El Doce, durante el operativo los investigadores ingresaron con una computadora para cargar y analizar información que pudiera resultar de interés para la causa. El importante despliegue, realizado en pleno mediodía, despertó la atención de vecinos y comerciantes de la zona.

Hasta el momento, la fiscalía no informó si el allanamiento arrojó resultados positivos.

Trasladaron a dos de los acusados a una cárcel de máxima seguridad

En paralelo, Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el femicidio de la adolescente, y Osvaldo Fassetta, imputado como presunto encubridor, fueron trasladados durante la madrugada al penal de Cruz del Eje.

"A las 3 de la mañana, en el más absoluto de los silencios y sin decirle nada a nadie, los llevaron a Cruz del Eje", afirmó Eduardo Medina Allende, abogado de Fassetta, en declaraciones a Noticiero Doce.

El letrado precisó además que ambos quedaron alojados en celdas de máxima seguridad, donde permanecerán bajo monitoreo permanente. "No se pueden comunicar entre ellos, están completamente aislados", agregó.

Agostina Vega. Agostina Vega.

Cuatro detenidos en la causa

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas por el caso. Tres de ellas, Barrelier, Fassetta y Andreani, permanecen con prisión preventiva mientras continúa la investigación.

En los últimos días también fue detenida Marianela Palmero, pareja de Barrelier, quien residía en la vivienda donde ocurrió el crimen de Agostina Vega.

La fiscalía, a cargo de Raúl Garzón, la imputó por el delito de "encubrimiento doblemente agravado por el hecho precedente y por mediar violencia de género".

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