Seguridad

Femicidio de Agostina Vega: un acusado de encubrimiento afirmó que fue manipulado por Barrelier

Osvaldo Fassetta declaró ante el fiscal Garzón por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

BARRELIER Y FASSETTA. Están acusados por el crimen y el encubrimiento, respectivamente, en el caso Agostina Vega.
BARRELIER Y FASSETTA. Están acusados por el crimen y el encubrimiento, respectivamente, en el caso Agostina Vega.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Fassetta declaró ante el fiscal Garzón en Córdoba por el femicidio de Agostina Vega, afirmando que fue manipulado por el principal acusado para desvincularse del caso.
  • Fassetta alegó que no estuvo en la escena del crimen y que desconocía el asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue luego trasladado y enterrado en un descampado de la capital.
  • La justicia evaluará el pedido de excarcelación de Fassetta mientras mantiene detenidos a otros dos sospechosos de encubrimiento agravado por violencia de género.
Resumen generado con IA

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue abusada, asfixiada y descuartizada en Córdoba, sumó un nuevo capítulo clave. Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos bajo la acusación de presunto encubrimiento agravado, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón y ensayó una llamativa justificación para despegarse del caso: aseguró haber sido víctima de un engaño.

“Él no sabía lo que sucedió en el domicilio de barrio Cofico. No estuvo presente durante las aparentes horas del crimen”, manifestó su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, al término de la audiencia. El letrado remarcó que su cliente no colaboró en ningún momento para ocultar pruebas o desviar la pesquisa, y responsabilizó directamente a Claudio Barrelier, el principal imputado por el asesinato.

A día de hoy, Fassetta continúa tras las rejas e imputado por encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género. Esta misma calificación legal pesa sobre Soledad Andreani, propietaria de un Ford Ka negro, y sobre Marianela Soledad Palmero, la pareja de Barrelier, quien fue arrestada este jueves. Para los investigadores, los tres sospechosos omitieron intencionalmente información sumamente relevante con el único objetivo de favorecer al presunto femicida.

Un acolchado nuevo y mensajes con la madre

Durante su declaración ante la Justicia, Fassetta reconoció que mantuvo contacto y cruzó mensajes con Melisa Heredia, la madre de la víctima. No obstante, negó de forma tajante que esas conversaciones hayan formado parte de una maniobra para encubrir a Barrelier.

Al intentar justificar sus movimientos, el imputado relató un detalle que le llamó la atención al regresar a la vivienda de barrio Cofico: encontró un acolchado nuevo sobre su cama. Según su testimonio, en ese momento supuso que alguien lo había colocado allí simplemente para resguardarse de las bajas temperaturas, por lo que jamás sospechó que el elemento pudiera estar directamente vinculado con el horror que había ocurrido en el lugar.

“Barrelier tenía una astucia natural para manipular gente. Fassetta siente que Barrelier lo engañó”, argumentó Medina Allende, quien anticipó que presentará un pedido formal de excarcelación para su defendido al insistir en que “no hubo colaboración, en ningún momento”. Pese al descargo, la situación procesal del hombre no sufrió modificaciones y permanecerá detenido mientras el fiscal evalúa los elementos del expediente.

El horroroso itinerario del crimen

De acuerdo con la hipótesis que lidera el fiscal Garzón, Agostina Vega ingresó a la vivienda de barrio Cofico el pasado 23 de mayo. En el transcurso de esa noche y la madrugada de la jornada siguiente, la menor habría sido víctima de abuso sexual y posteriormente asesinada por asfixia.

Tras el crimen, la reconstrucción judicial sostiene que Barrelier conservó el cuerpo en el lugar durante varias horas antes de poner en marcha un macabro plan para borrar los rastros. El lunes por la mañana, el principal acusado habría cargado los restos de la adolescente en el Ford Ka de Andreani para trasladarlos hacia un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente los enterró para consumar el ocultamiento del hecho.

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