Femicidio de Agostina Vega: un acusado de encubrimiento afirmó que fue manipulado por Barrelier

Al intentar justificar sus movimientos, el imputado relató un detalle que le llamó la atención al regresar a la vivienda de barrio Cofico: encontró un acolchado nuevo sobre su cama. Según su testimonio, en ese momento supuso que alguien lo había colocado allí simplemente para resguardarse de las bajas temperaturas, por lo que jamás sospechó que el elemento pudiera estar directamente vinculado con el horror que había ocurrido en el lugar.