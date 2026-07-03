Copa del Mundo

Los tucumanos se arriesgan: qué resultado pronostican para el partido entre Argentina y Cabo Verde

LA GACETA salió a la calle para conocer cómo viven los hinchas la previa del partido de la Scaloneta.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas tucumanos expresaron hoy en las calles de la capital su fuerte expectativa y pronosticaron un triunfo de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial de fútbol.
  • A pesar del frío, un relevamiento de LA GACETA mostró el optimismo local. Los encuestados arriesgaron marcadores de 3-0 y mencionaron a Messi y De Paul como goleadores.
  • Este clima refleja la persistente ilusión que genera la selección de Lionel Scaloni en cada rincón del país ante los próximos desafíos de la fase eliminatoria del torneo.
Resumen generado con IA

El frío que se siente por estas horas no impide que el clima mundialista se sienta en las calles de nuestra provincia. En distintos puntos de la capital, varias personas compartieron sus impresiones sobre el partido de esta tarde entre la Selección argentina y Cabo Verde y, sobre todo, se animaron a arriesgar un marcador.

Luego de un relevamiento de LA GACETA, las respuestas fueron variadas, pero con un denominador común: confianza. Entre los consultados, Héctor no dudó y fue contundente: “3 a 0” a favor de Argentina, una predicción que rápidamente generó adhesiones. Junto a él, Luci acompañó la definición con la misma seguridad, aunque sin demasiadas cábalas de por medio. La pareja aseguró seguir los partidos con atención, aunque sin rituales particulares.

Video: antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos del Mundial, Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina

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Otro de los entrevistados, Tomás, también se mostró optimista, aunque algo más cauteloso. “Ojalá sea 3 a 0”, señaló, aunque dejó abierta la posibilidad de un 3 a 1, apelando a la prudencia futbolera y a su participación en el tradicional prode.

captura de video captura de video

Las apuestas no quedaron solo en el resultado. Algunos incluso se animaron a proyectar posibles goleadores: Lionel Messi, Rodrigo De Paul y otros nombres del plantel campeón del mundo aparecieron entre las predicciones más repetidas.

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En otro tramo del recorrido, una pareja de jóvenes tucumanos aportó una mirada más descontracturada. Ella apostó por un 3 a 0, mientras que él, sin gran interés por ver los partidos, reconoció que sigue más la práctica deportiva que la competencia televisada.

Más allá de las diferencias, el espíritu general fue de confianza en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que sigue despertando expectativa en cada presentación internacional.

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