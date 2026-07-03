Qué marca histórica alcanzará Argentina si derrota a Cabo Verde en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La Selección Argentina jugará este viernes ante Cabo Verde en Miami por los 16avos del Mundial 2026, buscando el pase a octavos para seguir en carrera por el bicampeonato.
- De ganar, la Albiceleste logrará su undécima clasificación a octavos de final, superando a España y Alemania para quedar como única escolta histórica detrás de Brasil.
- Este triunfo consolidaría el ciclo de Scaloni en la elite mundial y definiría el rumbo de Argentina en el cuadro eliminatorio hacia la final de la Copa del Mundo 2026.
La Selección Argentina afrontará este viernes un duelo decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni necesita un triunfo para seguir en carrera por el bicampeonato, pero una victoria también le permitirá alcanzar una marca histórica que la ubicará entre las selecciones más exitosas de la Copa del Mundo.
En caso de superar al conjunto africano en Miami, la Albiceleste clasificará a los octavos de final y llegará a 11 presencias en esa instancia, lo que le permitirá quedar en soledad en el segundo puesto del ranking histórico de selecciones con más participaciones en esa fase.
El líder de la clasificación continúa siendo Brasil, que ya aseguró su lugar en los octavos tras eliminar a Japón y acumula 13 presencias. Hasta el momento, Argentina comparte el segundo escalón con España y Alemania, todos con diez clasificaciones, pero un triunfo este viernes le permitirá despegarse de ambas potencias europeas.
Las diez participaciones argentinas en los octavos de final corresponden a los Mundiales de 1934, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Cabe recordar que la instancia de octavos, tal como se conoce actualmente, no existió en varias ediciones del torneo, por lo que la comparación contempla el formato vigente de cada Copa del Mundo.
Además de Brasil, ya aseguraron su presencia en los octavos de final Paraguay, Marruecos, España, Portugal, Suiza, Canadá, Francia, Noruega, México, Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica. Los últimos boletos todavía se definirán entre Argentina, Cabo Verde, Colombia, Australia, Egipto y Ghana.