Copa del Mundo

Qué marca histórica alcanzará Argentina si derrota a Cabo Verde en el Mundial 2026

La Scaloneta puede quedar como única escolta de la Verdeamarela en un ranking que actualmente lidera.

EN MARCHA. Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde.
EN MARCHA. Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde.
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • La Selección Argentina jugará este viernes ante Cabo Verde en Miami por los 16avos del Mundial 2026, buscando el pase a octavos para seguir en carrera por el bicampeonato.
  • De ganar, la Albiceleste logrará su undécima clasificación a octavos de final, superando a España y Alemania para quedar como única escolta histórica detrás de Brasil.
  • Este triunfo consolidaría el ciclo de Scaloni en la elite mundial y definiría el rumbo de Argentina en el cuadro eliminatorio hacia la final de la Copa del Mundo 2026.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina afrontará este viernes un duelo decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni necesita un triunfo para seguir en carrera por el bicampeonato, pero una victoria también le permitirá alcanzar una marca histórica que la ubicará entre las selecciones más exitosas de la Copa del Mundo.

En caso de superar al conjunto africano en Miami, la Albiceleste clasificará a los octavos de final y llegará a 11 presencias en esa instancia, lo que le permitirá quedar en soledad en el segundo puesto del ranking histórico de selecciones con más participaciones en esa fase.

Video: antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos del Mundial, Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina

Video: antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos del Mundial, Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina

El líder de la clasificación continúa siendo Brasil, que ya aseguró su lugar en los octavos tras eliminar a Japón y acumula 13 presencias. Hasta el momento, Argentina comparte el segundo escalón con España y Alemania, todos con diez clasificaciones, pero un triunfo este viernes le permitirá despegarse de ambas potencias europeas.

Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: la Selección va por el pase a los octavos de final del Mundial

Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: la Selección va por el pase a los octavos de final del Mundial

Las diez participaciones argentinas en los octavos de final corresponden a los Mundiales de 1934, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Cabe recordar que la instancia de octavos, tal como se conoce actualmente, no existió en varias ediciones del torneo, por lo que la comparación contempla el formato vigente de cada Copa del Mundo.

Además de Brasil, ya aseguraron su presencia en los octavos de final Paraguay, Marruecos, España, Portugal, Suiza, Canadá, Francia, Noruega, México, Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica. Los últimos boletos todavía se definirán entre Argentina, Cabo Verde, Colombia, Australia, Egipto y Ghana.

Temas Mundial 2026 EspañaEuropaSelección Argentina de fútbolAfricaLionel ScaloniEstados UnidosCabo Verde
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Video: antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos del Mundial, Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina

Video: antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos del Mundial, Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina

Tras el fracaso en el Mundial, Nagelsmann renunció como técnico de Alemania: ¿Llega Klopp?

Tras el fracaso en el Mundial, Nagelsmann renunció como técnico de Alemania: ¿Llega Klopp?

España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

España pone en juego su candidatura en el Mundial frente a Austria: hora, TV y formaciones

Brasil vs Japón: el partido del Mundial 2026 que hará realidad el duelo de Los Supercampeones

Brasil vs Japón: el partido del Mundial 2026 que hará realidad el duelo de Los Supercampeones

Choque de candidatos en Miami: Colombia y Portugal definen el primer puesto del grupo

Choque de candidatos en Miami: Colombia y Portugal definen el primer puesto del grupo

Más visto en Mundial 2026
Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán
1

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina
2

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR
3

La FIFA explicó por qué anuló el agónico gol de Croacia ante Portugal y respaldó la decisión del VAR

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre
4

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Si elimina a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar Argentina y cuál sería su camino hasta la final del Mundial 2026?
5

Si elimina a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar Argentina y cuál sería su camino hasta la final del Mundial 2026?

Este es mi país adoptivo: Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo
6

"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

Más Noticias
Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Maia Reficco rompió el silencio sobre Franco Colapinto: qué dijo de su relación

Maia Reficco rompió el silencio sobre Franco Colapinto: qué dijo de su relación

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Mundial 2026: Suiza venció a Argelia para avanzar a octavos con autoridad y sin sobresaltos

Mundial 2026: Suiza venció a Argelia para avanzar a octavos con autoridad y sin sobresaltos

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

Cobro de coimas: la trama de corrupción que sacude las rutas del NOA

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Comentarios