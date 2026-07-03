Qué marca histórica alcanzará Argentina si derrota a Cabo Verde en el Mundial 2026

La Selección Argentina afrontará este viernes un duelo decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni necesita un triunfo para seguir en carrera por el bicampeonato, pero una victoria también le permitirá alcanzar una marca histórica que la ubicará entre las selecciones más exitosas de la Copa del Mundo.