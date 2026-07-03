Messi va por más: los récords históricos que puede seguir ampliando en el Mundial 2026

El rosarino tuvo un inicio de torneo soñado: convirtió un hat-trick frente a Argelia, marcó un doblete contra Austria y volvió a festejar ante Jordania con un exquisito tiro libre ingresando desde el banco de suplentes. Con esa producción, llegó a 20 goles en Copas del Mundo y se consolidó como el máximo goleador de la historia del certamen.