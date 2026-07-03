Copa del Mundo

Messi va por más: los récords históricos que puede seguir ampliando en el Mundial 2026

El rosarino disputa su sexta Copa del Mundo, que posiblemente sea la última de su carrera, y sigue cosechando marcas.

A LA CABEZA. Messi, el capitán argentino.
A LA CABEZA. Messi, el capitán argentino.
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • A los 39 años, Lionel Messi se consolidó en el Mundial 2026 como el máximo goleador histórico del certamen con 20 tantos tras un inicio arrollador con la Selección Argentina.
  • El capitán argentino superó a Miroslav Klose en goles y triunfos, sumó su sexto Mundial consecutivo y lidera las estadísticas de presencias con 29 partidos disputados.
  • Messi busca ahora convertirse en el máximo asistidor histórico, marca de Pelé, y disputar su tercera final mundialista para coronar una trayectoria sin precedentes.
Resumen generado con IA

La historia de Lionel Messi en los Mundiales parece no tener techo. A los 39 años, el capitán de la Selección Argentina continúa reescribiendo los libros de récords en la Copa del Mundo y, tras un comienzo arrollador en la edición 2026, no solo rompió varias marcas históricas, sino que además quedó muy cerca de ampliar otras que parecían inalcanzables.

El rosarino tuvo un inicio de torneo soñado: convirtió un hat-trick frente a Argelia, marcó un doblete contra Austria y volvió a festejar ante Jordania con un exquisito tiro libre ingresando desde el banco de suplentes. Con esa producción, llegó a 20 goles en Copas del Mundo y se consolidó como el máximo goleador de la historia del certamen.

Máximo goleador de los Mundiales

Con los dos tantos ante Austria, Messi dejó atrás al alemán Miroslav Klose, que había establecido el récord con 16 goles. Luego amplió aún más la diferencia con el tanto frente a Jordania y alcanzó las 20 conquistas mundialistas.

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Detrás suyo aparecen el brasileño Ronaldo, con 15, y el alemán Gerd Müller, con 14. El principal candidato a discutirle ese liderazgo en el futuro es Kylian Mbappé, que ya acumula 14 tantos y todavía tiene apenas 27 años.

Una racha de gol nunca antes vista

El tanto convertido ante Jordania también le permitió establecer otro récord absoluto: llegó a siete partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo.

La serie comenzó en Qatar 2022 y continuó en el Mundial 2026:

Australia (octavos de final)

Países Bajos (cuartos)

Croacia (semifinal)

Francia (final)

Argelia

Austria

  • ordania

El jugador con más Mundiales disputados

La titularidad frente a Argelia también le permitió convertirse en el futbolista con más participaciones en la historia de las Copas del Mundo.

Messi alcanzó las seis ediciones mundialistas, una cifra que comparte con Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa. En el caso del guardameta, sin embargo, no tuvo minutos ni en Alemania 2006 ni en Sudáfrica 2010, además de permanecer en el banco durante esta Copa del Mundo.

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Más atrás quedaron históricos como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal, todos con cinco participaciones.

El líder en victorias

Otra marca que ya quedó en poder del capitán argentino es la de mayor cantidad de triunfos en la historia de los Mundiales.

Con la victoria sobre Austria llegó a 19 partidos ganados, contabilizando únicamente los definidos en los 90 minutos o en el tiempo suplementario, sin incluir definiciones por penales.

De esa manera dejó atrás a Miroslav Klose, que había acumulado 17 victorias con Alemania.

El dueño del récord de minutos

Messi también continúa ampliando otra estadística que parece difícil de igualar.

Ya es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, con 29 encuentros, por encima de Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23).

Además, lidera el ranking de minutos jugados con 2.519 y, gracias al nuevo formato del torneo, todavía podría sumar hasta cinco encuentros más si Argentina avanza hasta la final.

Las marcas que todavía puede conquistar

Aunque ya rompió varios récords históricos, Messi aún tiene otros objetivos al alcance.

Uno de ellos es convertirse en el máximo asistidor de la historia de los Mundiales. Actualmente suma ocho pases gol y se encuentra a solo dos del brasileño Pelé, líder histórico con diez.

Además, si Argentina vuelve a disputar la final, alcanzará su tercera definición mundialista, tras las de Brasil 2014 y Qatar 2022.

En ese caso igualará el récord que actualmente comparten Pelé, Cafú, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski, todos con tres finales disputadas.

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