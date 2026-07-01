El pueblo del sur con paisajes únicos que es el destino ideal para una escapada de invierno

Resumen para apurados
- El Hoyo (Chubut) se posiciona este invierno como un destino turístico clave en la Patagonia por sus paisajes andinos y tranquilidad, ideales para una escapada.
- Situado sobre la Ruta 40, este pueblo andino ofrece paseos lacustres y senderismo en reservas naturales, presentándose como una alternativa pacífica al turismo masivo.
- La consolidación de destinos como El Hoyo diversifica la oferta turística de la Patagonia, impulsando la economía local y promoviendo el turismo sustentable en la región.
La cordillera de Chubut resguarda pequeñas localidades que preservan un ritmo de vida apacible, a gran distancia de los conglomerados turísticos más concurridos. En estos parajes, la naturaleza dicta el paso del tiempo y cada sendero despliega postales singulares, configurando el escenario ideal para tomar distancia de la rutina diaria y descansar.
Dentro de este recorrido regional sobresale El Hoyo, un pueblo caracterizado por sus bosques andinos, ríos de aguas transparentes, propuestas gastronómicas locales y actividades aptas para todo el grupo familiar. Durante la temporada invernal, la geografía adquiere un atractivo especial debido a las cumbres cubiertas de nieve y al clima frío que renueva la fisonomía de cada rincón serrano.
Dónde queda El Hoyo
El Hoyo se ubica en el noroeste de Chubut, dentro del departamento Cushamen y sobre el trazado de la Ruta Nacional 40. La localidad forma parte del denominado Corredor de los Andes, posicionándose a 140 kilómetros al sur de San Carlos de Bariloche y a 150 kilómetros al norte de Esquel.
Asimismo, la cercanía con otros destinos reconocidos como El Bolsón, en Río Negro, y Epuyén facilita la posibilidad de combinar múltiples recorridos en un solo itinerario. El entorno natural de la zona destaca por la presencia de montañas, bosques nativos, lagos y valles productivos, donde el clima de montaña propicia el desarrollo de diversas actividades al aire libre.
Actividades para los turistas que visitan El Hoyo
Uno de los principales atractivos es Puerto Patriada, ubicado a 14 kilómetros de la Ruta Nacional 40 sobre las costas del lago Epuyén, donde se encuentran playas amplias ideales para descansar, hacer kayak o practicar stand up paddle. Otro punto destacado es El Desemboque, a 15 kilómetros de la ruta principal, un acceso que acompaña el río Epuyén hasta el lago Puelo, zona donde funciona la Reserva Natural Privada Parque Raúl Solari para proteger especies como cipreses, pitras y arrayanes.
Por su parte, quienes disfrutan las caminatas pueden recorrer la Reserva Provincial Catarata Corbata Blanca a través de un sendero de 850 metros que sigue un arroyo nacido en el cerro Piltriquitrón y ofrece miradores naturales sobre el valle. Entre las opciones adicionales, la localidad ofrece visitas al Laberinto Patagonia, el Museo Histórico El Hoyo, el parque temático Arcosauria, cabalgatas guiadas y jornadas de pesca deportiva.