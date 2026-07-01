El pueblo del sur con paisajes únicos que es el destino ideal para una escapada de invierno

Actividades para los turistas que visitan El Hoyo

Uno de los principales atractivos es Puerto Patriada, ubicado a 14 kilómetros de la Ruta Nacional 40 sobre las costas del lago Epuyén, donde se encuentran playas amplias ideales para descansar, hacer kayak o practicar stand up paddle. Otro punto destacado es El Desemboque, a 15 kilómetros de la ruta principal, un acceso que acompaña el río Epuyén hasta el lago Puelo, zona donde funciona la Reserva Natural Privada Parque Raúl Solari para proteger especies como cipreses, pitras y arrayanes.