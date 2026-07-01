SociedadActualidad

El pueblo del sur con paisajes únicos que es el destino ideal para una escapada de invierno

Un rincón del sur combina paisajes de cordillera, lagos y vegetación nativa en una propuesta ideal para disfrutar de un descanso renovador en plena temporada invernal.

El pueblo del sur con paisajes únicos que es el destino ideal para una escapada de invierno
El Hoyo, Chubut
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Hoyo (Chubut) se posiciona este invierno como un destino turístico clave en la Patagonia por sus paisajes andinos y tranquilidad, ideales para una escapada.
  • Situado sobre la Ruta 40, este pueblo andino ofrece paseos lacustres y senderismo en reservas naturales, presentándose como una alternativa pacífica al turismo masivo.
  • La consolidación de destinos como El Hoyo diversifica la oferta turística de la Patagonia, impulsando la economía local y promoviendo el turismo sustentable en la región.
Resumen generado con IA

La cordillera de Chubut resguarda pequeñas localidades que preservan un ritmo de vida apacible, a gran distancia de los conglomerados turísticos más concurridos. En estos parajes, la naturaleza dicta el paso del tiempo y cada sendero despliega postales singulares, configurando el escenario ideal para tomar distancia de la rutina diaria y descansar.

Pueblos fantasma: bajo el agua, mas no vencida, el renacer de Miramar de Ansenuza

Pueblos fantasma: bajo el agua, mas no vencida, el renacer de Miramar de Ansenuza

Dentro de este recorrido regional sobresale El Hoyo, un pueblo caracterizado por sus bosques andinos, ríos de aguas transparentes, propuestas gastronómicas locales y actividades aptas para todo el grupo familiar. Durante la temporada invernal, la geografía adquiere un atractivo especial debido a las cumbres cubiertas de nieve y al clima frío que renueva la fisonomía de cada rincón serrano.

Dónde queda el pueblo argentino de 200 habitantes con uno de los paisajes más increíbles del planeta

Dónde queda el pueblo argentino de 200 habitantes con uno de los paisajes más increíbles del planeta

Dónde queda El Hoyo

El Hoyo se ubica en el noroeste de Chubut, dentro del departamento Cushamen y sobre el trazado de la Ruta Nacional 40. La localidad forma parte del denominado Corredor de los Andes, posicionándose a 140 kilómetros al sur de San Carlos de Bariloche y a 150 kilómetros al norte de Esquel.

Asimismo, la cercanía con otros destinos reconocidos como El Bolsón, en Río Negro, y Epuyén facilita la posibilidad de combinar múltiples recorridos en un solo itinerario. El entorno natural de la zona destaca por la presencia de montañas, bosques nativos, lagos y valles productivos, donde el clima de montaña propicia el desarrollo de diversas actividades al aire libre.

El mágico rincón argentino que compite para ser el mejor pueblo del mundo y es ideal para una escapada de invierno

El mágico rincón argentino que compite para ser el mejor pueblo del mundo y es ideal para una escapada de invierno

Actividades para los turistas que visitan El Hoyo

Uno de los principales atractivos es Puerto Patriada, ubicado a 14 kilómetros de la Ruta Nacional 40 sobre las costas del lago Epuyén, donde se encuentran playas amplias ideales para descansar, hacer kayak o practicar stand up paddle. Otro punto destacado es El Desemboque, a 15 kilómetros de la ruta principal, un acceso que acompaña el río Epuyén hasta el lago Puelo, zona donde funciona la Reserva Natural Privada Parque Raúl Solari para proteger especies como cipreses, pitras y arrayanes.

Por su parte, quienes disfrutan las caminatas pueden recorrer la Reserva Provincial Catarata Corbata Blanca a través de un sendero de 850 metros que sigue un arroyo nacido en el cerro Piltriquitrón y ofrece miradores naturales sobre el valle. Entre las opciones adicionales, la localidad ofrece visitas al Laberinto Patagonia, el Museo Histórico El Hoyo, el parque temático Arcosauria, cabalgatas guiadas y jornadas de pesca deportiva.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
2

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
3

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
4

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
5

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Más Noticias
Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

Nuevo sismo en Córdoba: un temblor de 4.0 sacudió la provincia durante la madrugada

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino de julio 2026: los signos que tendrán más suerte y los que deberán cuidarse, según Ludovica Squirru

Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias

Alerta del SMN: llega un frente frío con descenso de temperatura, nevadas y tormentas en varias provincias

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú

Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú

Comentarios