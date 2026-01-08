Santa María se viste de gala para la Fiesta de la Reina del Yokavil: fecha y cartelera de artistas

Santa María se encuentra sobre el río Santa María y forma parte de los Valles Calchaquíes. Es un punto cercano para quienes quieren disfrutar de estas tierras y salir de la provincia de Tucumán, porque tiene conexión directa con Amaicha del Valle por el puente que cruza el río por la ruta 357. Se trata de un sitio que habitaron culturas milenarias como el Imperio Inca entre el siglo XV y XVI.