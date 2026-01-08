Santa María se viste de gala para la Fiesta de la Reina del Yokavil: fecha y cartelera de artistas

La temporada de festivales del norte ya está aquí. Además de las clásicas celebraciones del carnaval, los pueblos de cada provincia se organizan para festejar y rendir culto a sus tradiciones y creencias. A 75 kilómetros de Tafí del Valle, la ciudad de Santa María, Catamarca, ya está lista para ser la anfitriona del último fin de semana de enero.
Santa María se encuentra sobre el río Santa María y forma parte de los Valles Calchaquíes. Es un punto cercano para quienes quieren disfrutar de estas tierras y salir de la provincia de Tucumán, porque tiene conexión directa con Amaicha del Valle por el puente que cruza el río por la ruta 357. Se trata de un sitio que habitaron culturas milenarias como el Imperio Inca entre el siglo XV y XVI.
Cuenta con una población permanente de aproximadamente 18.000 habitantes y celebra cada año el festival “La Reina del Yokavil”, siempre en la última semana de enero.
Fiesta del Yokavil: fecha y cartelera
La Fiesta de la Reina del Yokavil 2026 se celebrará como cada año en el Anfiteatro Municipal de Santa María. Desde el viernes 30 de enero hasta el domingo 1 de febrero, los catamarqueños recibirán a todo el público para celebrar, bailar y cantar en el valle. El Ente Tucumán Turismo recibió la invitación de la municipalidad de la ciudad catamarqueña y la extendió a los tucumanos.
El evento tendrá una cartelera de primer nivel que incluirá a figuras como Abel Pintos, Los Kjarkas, La Konga, el Chaqueño Palavecino y Los Tekis, entre otros grandes artistas. Esta festividad es un pilar de la oferta cultural y turística de la región para este verano 2026.
Cartelera del viernes 30
- Abel Pintos
- Los Kjarkas
- Christian Herrera
- Más artistas
Cartelera del sábado 31
- La Konga
- Chaqueño Palavecino
- Cantores del alba
- Más artistas
Cartelera del domingo 1
- Los Tekis
- Sergio Galleguillo
- Canto del Alma
- Más artistas