Secciones
SociedadTurismo

Santa María se viste de gala para la Fiesta de la Reina del Yokavil: fecha y cartelera de artistas

Al lado del río, Santa María prepara sus tierras, platos y danzas tradicionales para recibir a miles de visitantes a la Fiesta del Yokavil.

El Anfiteatro Municipal de Santa María espera a miles de visitantes el último fin de semana de enero. El Anfiteatro Municipal de Santa María espera a miles de visitantes el último fin de semana de enero. Foto: Mirada Argentina
Hace 2 Hs

La temporada de festivales del norte ya está aquí. Además de las clásicas celebraciones del carnaval, los pueblos de cada provincia se organizan para festejar y rendir culto a sus tradiciones y creencias. A 75 kilómetros de Tafí del Valle, la ciudad de Santa María, Catamarca, ya está lista para ser la anfitriona del último fin de semana de enero.

Cancelaron el histórico Festival de La Salamanca en Santiago del Estero

Cancelaron el histórico Festival de La Salamanca en Santiago del Estero

Santa María se encuentra sobre el río Santa María y forma parte de los Valles Calchaquíes. Es un punto cercano para quienes quieren disfrutar de estas tierras y salir de la provincia de Tucumán, porque tiene conexión directa con Amaicha del Valle por el puente que cruza el río por la ruta 357. Se trata de un sitio que habitaron culturas milenarias como el Imperio Inca entre el siglo XV y XVI.

Cuenta con una población permanente de aproximadamente 18.000 habitantes y celebra cada año el festival “La Reina del Yokavil”, siempre en la última semana de enero.

Fiesta del Yokavil: fecha y cartelera

La Fiesta de la Reina del Yokavil 2026 se celebrará como cada año en el Anfiteatro Municipal de Santa María. Desde el viernes 30 de enero hasta el domingo 1 de febrero, los catamarqueños recibirán a todo el público para celebrar, bailar y cantar en el valle. El Ente Tucumán Turismo recibió la invitación de la municipalidad de la ciudad catamarqueña y la extendió a los tucumanos.

El evento tendrá una cartelera de primer nivel que incluirá a figuras como Abel Pintos, Los Kjarkas, La Konga, el Chaqueño Palavecino y Los Tekis, entre otros grandes artistas. Esta festividad es un pilar de la oferta cultural y turística de la región para este verano 2026.

Cartelera del viernes 30

- Abel Pintos

- Los Kjarkas

- Christian Herrera

- Más artistas

Cartelera del sábado 31

- La Konga

- Chaqueño Palavecino

- Cantores del alba

- Más artistas

Cartelera del domingo 1

- Los Tekis

- Sergio Galleguillo

- Canto del Alma

- Más artistas

Temas CatamarcaSanta MaríaRío Santa María
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones de verano 2026 en el Noroeste: los festivales más importantes de enero

Vacaciones de verano 2026 en el Noroeste: los festivales más importantes de enero

Cancelaron el histórico Festival de La Salamanca en Santiago del Estero

Cancelaron el histórico Festival de La Salamanca en Santiago del Estero

Lo más popular
¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
1

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores
2

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
3

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
4

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo
5

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”
6

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Más Noticias
Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Comentarios