La China Suárez dejó a Mauro Icardi: "Ella abandonó la casa de los sueños"

"Hoy subimos a las redes un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos. Van al acto escolar de las nenas, va todo en bloque, los dos, no se dejan un minuto. Ahí tenemos el video de este centro comercial. Por fin las chicas lograron estar un poco con el padre, ¿no es cierto?", comentó.