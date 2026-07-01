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La China Suárez dejó a Mauro Icardi: "Ella abandonó la casa de los sueños"

Según Yanina Latorre, la actriz decidió irse tras una discusión originada por mensajes vinculados al escándalo con Ekaterina Ojeda.

¿SEPARADOS?. Según Yanina Latorre, la China Suárez abandonó a Mauro Icardi.
¿SEPARADOS?. Según Yanina Latorre, la China Suárez abandonó a Mauro Icardi. Caras
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • La China Suárez abandonó esta semana la casa de Nordelta que compartía con Mauro Icardi tras descubrir mensajes comprometedores del futbolista con Ekaterina Ojeda.
  • Según Yanina Latorre, la actriz se mudó con sus hijos a San Jorge tras una fuerte discusión originada por un conflicto previo en el boliche Tequila y la filtración de chats.
  • Esta nueva crisis reflota la atención mediática sobre la pareja y se suma a las complicaciones judiciales de Icardi y a la incertidumbre sobre su futuro profesional.
Resumen generado con IA

A pocos días de haber regresado al país, Mauro Icardi y la China Suárez estarían atravesando una profunda crisis de pareja. La versión fue difundida por Yanina Latorre en el programa SQP (América TV), donde aseguró que la actriz abandonó la casa que compartía con el futbolista en Nordelta luego de una fuerte discusión relacionada con el episodio que involucró a Ekaterina Ojeda y el hallazgo de mensajes comprometedores.

De acuerdo con el relato de la conductora, la actriz dejó la denominada "Casa de los sueños" hace cuatro días. "No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en 1 millón de dólares, que ya habíamos contado", afirmó.

Latorre agregó que la actriz permanece allí junto a sus hijos. "Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que está ahí", detalló.

Según la periodista, la decisión llegó después de "una muy, muy fuerte discusión". El motivo habría sido el descubrimiento de mensajes en el teléfono de Icardi.

"Le encontró la China unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona de Eka... Que le pedía que la conecte", sostuvo. Desde el entorno del futbolista, sin embargo, descreen de esas versiones y no brindaron más detalles.

El episodio que habría desencadenado la crisis

Siempre según Latorre, el conflicto se originó tras el escándalo ocurrido hace menos de dos semanas en el boliche Tequila, en la Costanera, donde la presencia de Ekaterina Ojeda y la intervención de la China Suárez generaron una situación de tensión.

"Venía todo mal desde lo de Tequila. Le encontró unos mensajes, la China a Mauro... La crisis no es por el episodio de Tequila, que echan a Eka. Después del episodio estaba todo mal", explicó.

La panelista también aseguró que el futbolista le habría pedido a un amigo que facilitara el contacto con Ojeda. "Mauro habló con Nico y le decía: 'Dale mi teléfono a Eka o que Eka me hable'. Esa persona se comunicó con Eka y le dio el teléfono. Y a partir de ahí la China lo vio...", relató, antes de definir la situación como "una bomba".

"Mauro está con una tristeza"

Tras la supuesta salida de la actriz de Nordelta, Latorre afirmó que Icardi fue visto solo junto a sus hijas.

"Hoy subimos a las redes un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos. Van al acto escolar de las nenas, va todo en bloque, los dos, no se dejan un minuto. Ahí tenemos el video de este centro comercial. Por fin las chicas lograron estar un poco con el padre, ¿no es cierto?", comentó.

Además, aseguró que el delantero habría intentado recomponer la relación. "Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza", sostuvo.

Para Latorre, el conflicto vuelve a instalar el foco sobre una historia que parecía haber quedado atrás. "Creíamos que el Wandagate se había acabado, pero no. Resurgió, y con algo impensado", concluyó.

La supuesta crisis entre Icardi y la China Suárez se suma al conflicto judicial que el futbolista mantiene con su ex esposa y a la incertidumbre sobre su futuro laboral.

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