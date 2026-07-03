Causa Vialidad: los argumentos de Casación para decomisar los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó un criterio jurídico clave: la transmisión gratuita de bienes -ya sea por herencia o cesión- no los inmuniza frente al decomiso si estos se consideran producto de un ilícito. Aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron acusados ni juzgados en la causa Vialidad, el tribunal sostuvo que la ejecución patrimonial puede alcanzar sus activos sin necesidad de que exista un reproche penal directo contra ellos.