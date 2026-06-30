La Procuración le pidió a la Corte Suprema que Cristina Kirchner no recupere la pensión por viudez
El procurador general, Eduardo Casal, dictaminó que el máximo tribunal debe intervenir en la causa y rechazó que la ex presidenta vuelva a percibir el beneficio suspendido tras la condena firme en la causa Vialidad.
Resumen para apurados
- El procurador Eduardo Casal dictaminó en Argentina que la Corte Suprema debe impedir que Cristina Kirchner recupere su pensión por viudez debido a su condena por corrupción.
- Tras la condena en la causa Vialidad, la ANSES suspendió los beneficios de Kirchner, pero una cautelar ordenó restituirlos, lo que motivó la apelación fiscal ante la Corte.
- El fallo de la Corte Suprema sentará un precedente clave sobre la compatibilidad entre condenas por corrupción pública y la percepción de pensiones vitalicias del Estado.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa en la que Cristina Fernández de Kirchner reclama la restitución de la pensión por viudez que percibía tras la muerte de Néstor Kirchner y que fue suspendida luego de la condena firme en la causa Vialidad.
Según el dictamen, al que accedió TN, la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en febrero ordenó a la Anses restituirle el beneficio a la ex mandataria, desconoce los efectos de la condena por corrupción, que incluye la inhabilitación absoluta prevista en el artículo 19 del Código Penal.
Para Casal, esa condena implica que Cristina Kirchner debe ser privada de beneficios como jubilaciones, pensiones o retiros, tanto civiles como militares.
Además, sostuvo que la resolución de la Cámara generó un conflicto institucional al invadir la competencia del juez de ejecución penal.
El planteo ante la Corte Suprema
Con este dictamen, el jefe del Ministerio Público Fiscal respaldó el recurso de queja presentado por el fiscal general de la Fiscalía General N° 1 de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, para que la Corte Suprema intervenga y confirme el rechazo a la restitución de la pensión.
Casal consideró que el máximo tribunal debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas cautelares no definitivas y declarar inadmisible la orden de pago.
"Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar", sostuvo.
El procurador también afirmó que permitir que la expresidenta continúe percibiendo "la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional".
En la misma línea, recordó que la condena penal firme "implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar".
Asimismo, consideró que "resulta jurídicamente incompatible mantener el beneficio de asignación mensual vitalicia a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado, castigado con pena de prisión por más de tres años".
La disputa judicial
La condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, contempla seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En noviembre de 2024, la Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso la baja de los beneficios especiales que la exmandataria percibía bajo el régimen de la Ley 24.018: la asignación mensual vitalicia por haber ejercido la Presidencia y la pensión por viudez de Néstor Kirchner.
Frente a esa decisión, Cristina Kirchner promovió una acción judicial de nulidad contra la resolución administrativa y solicitó una medida cautelar que finalmente le fue concedida.
Tanto la Anses como el fiscal apelaron esa resolución y, luego de que fuera rechazado el recurso extraordinario, presentaron una queja para que la Corte Suprema resuelva el caso.