La Procuración le pidió a la Corte Suprema que Cristina Kirchner no recupere la pensión por viudez

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa en la que Cristina Fernández de Kirchner reclama la restitución de la pensión por viudez que percibía tras la muerte de Néstor Kirchner y que fue suspendida luego de la condena firme en la causa Vialidad.