Política

La Procuración le pidió a la Corte Suprema que Cristina Kirchner no recupere la pensión por viudez

El procurador general, Eduardo Casal, dictaminó que el máximo tribunal debe intervenir en la causa y rechazó que la ex presidenta vuelva a percibir el beneficio suspendido tras la condena firme en la causa Vialidad.

Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El procurador Eduardo Casal dictaminó en Argentina que la Corte Suprema debe impedir que Cristina Kirchner recupere su pensión por viudez debido a su condena por corrupción.
  • Tras la condena en la causa Vialidad, la ANSES suspendió los beneficios de Kirchner, pero una cautelar ordenó restituirlos, lo que motivó la apelación fiscal ante la Corte.
  • El fallo de la Corte Suprema sentará un precedente clave sobre la compatibilidad entre condenas por corrupción pública y la percepción de pensiones vitalicias del Estado.
Resumen generado con IA

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa en la que Cristina Fernández de Kirchner reclama la restitución de la pensión por viudez que percibía tras la muerte de Néstor Kirchner y que fue suspendida luego de la condena firme en la causa Vialidad.

Según el dictamen, al que accedió TN, la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en febrero ordenó a la Anses restituirle el beneficio a la ex mandataria, desconoce los efectos de la condena por corrupción, que incluye la inhabilitación absoluta prevista en el artículo 19 del Código Penal.

Para Casal, esa condena implica que Cristina Kirchner debe ser privada de beneficios como jubilaciones, pensiones o retiros, tanto civiles como militares.

Además, sostuvo que la resolución de la Cámara generó un conflicto institucional al invadir la competencia del juez de ejecución penal.

El planteo ante la Corte Suprema

Con este dictamen, el jefe del Ministerio Público Fiscal respaldó el recurso de queja presentado por el fiscal general de la Fiscalía General N° 1 de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, para que la Corte Suprema intervenga y confirme el rechazo a la restitución de la pensión.

Casal consideró que el máximo tribunal debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas cautelares no definitivas y declarar inadmisible la orden de pago.

"Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar", sostuvo.

El procurador también afirmó que permitir que la expresidenta continúe percibiendo "la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional".

En la misma línea, recordó que la condena penal firme "implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar".

Asimismo, consideró que "resulta jurídicamente incompatible mantener el beneficio de asignación mensual vitalicia a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado, castigado con pena de prisión por más de tres años".

La disputa judicial

La condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, contempla seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En noviembre de 2024, la Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso la baja de los beneficios especiales que la exmandataria percibía bajo el régimen de la Ley 24.018: la asignación mensual vitalicia por haber ejercido la Presidencia y la pensión por viudez de Néstor Kirchner.

Frente a esa decisión, Cristina Kirchner promovió una acción judicial de nulidad contra la resolución administrativa y solicitó una medida cautelar que finalmente le fue concedida.

Tanto la Anses como el fiscal apelaron esa resolución y, luego de que fuera rechazado el recurso extraordinario, presentaron una queja para que la Corte Suprema resuelva el caso.

Temas Cristina Fernández de KirchnerNéstor KirchnerMinisterio PúblicoCorte Suprema
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles
1

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas
2

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán
3

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería
4

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones
5

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

Ranking notas premium
Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
1

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología
3

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

Qué es el FOBO, el nuevo estrés por la inteligencia artificial
5

Qué es el FOBO, el nuevo estrés por la inteligencia artificial

Más Noticias
Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli

Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

¿Cuántos estatales tucumanos se verán beneficiados con la mejora salarial?

¿Cuántos estatales tucumanos se verán beneficiados con la mejora salarial?

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Te voy a dar todo el soporte: el audio que complica a Manuel Adorni tras su renuncia

"Te voy a dar todo el soporte": el audio que complica a Manuel Adorni tras su renuncia

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Crisis económica, el Mundial y sin definición sobre el rector de la UNT: pese a una “tormenta perfecta”, se viene el Julio Cultural

Crisis económica, el Mundial y sin definición sobre el rector de la UNT: pese a una “tormenta perfecta”, se viene el Julio Cultural

Comentarios