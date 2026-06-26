Nuevo revés para Cristina Kirchner: deberá continuar con tobillera electrónica y visitas restringidas

Al analizar el caso, Hornos reconstruyó las decisiones adoptadas desde el inicio de la ejecución de la pena y examinó cada uno de los cuestionamientos presentados por la defensa: el régimen de visitas, el principio de progresividad, el monitoreo electrónico, el acceso a la terraza y la presunta afectación al principio de igualdad ante la ley.