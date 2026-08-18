"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Resumen para apurados
- Vecinos del barrio San Carlos cortaron la avenida Adolfo de la Vega para exigir seguridad y patrullajes ante la constante ola de robos y arrebatos en la zona.
- El reclamo creció tras violentos asaltos y roturas de autos. Los frentistas señalan que las promesas de patrullaje policial realizadas meses atrás no fueron cumplidas.
- La Policía solicitó formalizar las denuncias para diagramar operativos e investigar a los atacantes, mientras los residentes insisten en la instalación de una garita fija.
Cansados por la sucesión de robos y asaltos que se registran a diario en el barrio San Carlos, vecinos de la zona de avenida Adolfo de la Vega al 700 realizaron una protesta para reclamar medidas de seguridad. Pidieron la instalación de una garita sobre la platabanda de la arteria o, en su defecto, que se implementen rondas policiales que permitan reforzar la vigilancia del sector.
La preocupación se profundizó después de un intento de robo ocurrido durante la noche del domingo 9. Alrededor de las 23, delincuentes que se movilizaban en una motocicleta rompieron el vidrio de una camioneta estacionada sobre la avenida e intentaron ingresar al vehículo. Escaparon cuando advirtieron la presencia de los propietarios. El episodio quedó registrado en un video y fue la gota que colmó el vaso para los vecinos.
Marta Véliz vive sobre Adolfo de la Vega al 700 desde hace 60 años y aseguró que nunca había atravesado una situación como la actual. “Estamos pasando un momento muy crítico”, afirmó. Según contó, los robos se incrementaron en el último mes y se llevan a cabo principalmente en el tramo comprendido entre Lavalle y Adolfo de la Vega.
“Hubo numerosos arrebatos de carteras y celulares, algunos de ellos con golpes y arrastres. Incluso a la gente que viene a lavar el auto en los lavaderos, estando sentados esperando, les arrebataron la mochila y se llevaron todo”, dijo.
A esa situación se sumaron los hechos ocurridos en una cancha de pádel que funciona desde hace aproximadamente un mes y medio. Según los vecinos, los delincuentes rompieron los vidrios de vehículos estacionados para sacar elementos de su interior.
Marta también fue víctima de la inseguridad. Hace unas semanas le robaron los focos y las “tortuguitas” que tenía en el garaje, y se vio obligada a reforzar las medidas de seguridad de su casa. “Tuve que aumentar medio metro la altura de las rejas, pero ahora la usan para escalar y trepar al techo de casa. Es insostenible esta situación”, se lamentó.
La situación también afecta a quienes no pueden afrontar los gastos de reforzar sus viviendas. Estefanía Concha, empleada doméstica, contó que algunos vecinos instalaron cámaras, mientras que otros no tienen recursos para hacerlo. Ella también sufrió un robo el lunes pasado, cuando regresaba de trabajar. Tres jóvenes que se movilizaban en una moto le quitaron el celular alrededor de las 17.30, cuando caminaba por la avenida.
“Los robos y asaltos no son el único problema que estamos sufriendo. También se juntan en grupos en las esquinas de la Adolfo de la Vega a drogarse; uno quiere salir a comprar y no puede porque están amontonados en la esquina, no sabés si te van a robar o qué es lo que va a pasar. Uno no está seguro porque no es libre de andar por la calle porque no hay presencia policial”, indicó.
El reclamo a la Policía
Hace tres meses, los vecinos mantuvieron una reunión con integrantes de la cúpula policial en el garaje de la casa de Marta. En ese encuentro solicitaron una garita y mayor presencia policial. Según la mujer, los agentes explicaron que la instalación de las casillas depende del Ministerio de Seguridad y que había unos 400 pedidos en distintos sectores de Tucumán. También se comprometieron a reforzar los patrullajes. “Sólo patrullaron las primeras dos noches, luego desaparecieron”, afirmó.
Desde entonces, los vecinos aseguran que la situación empeoró. Uno de los episodios más violentos que ocurrió en las últimas semanas fue el que sufrió una joven que regresaba de trabajar de madrugada. “Fue a las dos de la mañana. La arrastraron, le quebraron la pierna y le arrebataron el vehículo. Los vecinos escucharon los gritos y salieron a auxiliarla. Llamaron a la Policía y a la ambulancia y no apareció ni un móvil ni la emergencia. Días después un grupo de ladrones subió impunemente con una escalera y arrancaron los reflectores de la cancha de pádel; hace unos días le robaron el celular a otra vecina y la semana pasada intentaron ingresar a la casa de otra mujer”, relataron.
Gastón, quien también vive sobre la avenida, resumió el ánimo general de quienes conviven día a día con esta problemática. “Es hartante y angustiante vivir de esta manera. Siempre andás pendiente por si pasa algo, te perseguís ante el mínimo ruido durante la noche, salís a comprar y te andás cuidando de todo”.
Los vecinos aseguraron que ya no se sienten libres de circular por la zona y reclaman una respuesta concreta para recuperar la tranquilidad. Marta resumió el pedido que llevaron el martes a la calle: “Lo que queremos es que instalen una garita en la platabanda de la avenida así podemos sentirnos más seguros y caminar por la avenida, que cumplan con la promesa que hicieron”.
Posible solución
Fuentes de la Policía indicaron que se están realizando todas las gestiones necesarias para atender el reclamo de los vecinos. Al mismo tiempo, solicitaron a los habitantes de ese barrio a que denuncien los casos para que puedan diagramar un operativo e iniciar investigaciones para dar con los autores de estos hechos.