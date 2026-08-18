"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Desde entonces, los vecinos aseguran que la situación empeoró. Uno de los episodios más violentos que ocurrió en las últimas semanas fue el que sufrió una joven que regresaba de trabajar de madrugada. “Fue a las dos de la mañana. La arrastraron, le quebraron la pierna y le arrebataron el vehículo. Los vecinos escucharon los gritos y salieron a auxiliarla. Llamaron a la Policía y a la ambulancia y no apareció ni un móvil ni la emergencia. Días después un grupo de ladrones subió impunemente con una escalera y arrancaron los reflectores de la cancha de pádel; hace unos días le robaron el celular a otra vecina y la semana pasada intentaron ingresar a la casa de otra mujer”, relataron.