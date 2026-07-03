El Consejo Económico y Social analizó políticas de integración con expertos

Resumen para apurados
- El CES de San Miguel de Tucumán debatió políticas de integración urbana con la experta María Migliore el 2 de julio en el Hilton Inn para planificar el desarrollo de la ciudad.
- En la V Sesión Plenaria del CES, organismo que cumple dos años con 142 propuestas al municipio, se debatieron mejoras de infraestructura y acceso desde la escala barrial.
- Se propuso regular el CES por ordenanza para asegurar su continuidad, mientras se avanza en la reforma del Código de Planeamiento Urbano con enfoque de integración social.
“No hay nada más injusto que el lugar donde nacés condicione tus chances de futuro”. La declaración hecha por María Migliore, politóloga y especialista en integración sociourbana, resume de lo que se trató la V Sesión Plenaria del Consejo Económico y Social (CES) de San Miguel de Tucumán. La jornada contó con exposiciones, foros de discusión y un intercambio de propuestas para repensar la planificación urbanística de la ciudad.
La institución presidida por Matías Avenali se reunió ayer por la tarde en el Hotel Hilton Inn. Allí la intendenta Rossana Chahla, funcionarios, concejales y más de 150 consejeros del CES (que pertenecen a distintos sectores de la sociedad civil), participaron del debate que tuvo como disparador la exposición “Cómo construir lo común en nuestras ciudades”, realizada por Migliore.
La licenciada en Ciencias Políticas destacó la capacidad que tienen los municipios de transformar la vida cotidiana de sus habitantes. “La ciudad es un sistema abierto donde conviven miles de realidades distintas donde hay tensión, conflictos e intereses. Cuando eso está bien gestionado, la atención puede ser muy creadora”, aseguró.
Migliore llamó a un abordaje que inicie en el ámbito más cercano al ciudadano, empezando por las cuadras. “¿Cuántas de ellas son accesibles?”, planteó. Luego, mencionó a las calles y a los desafíos que surgen del transporte, y cerró con la necesidad de poner el foco en los barrios. “Muchas de las problemáticas sociales se juegan y se resuelven desde los barrios. ¿Hay escuelas, hay clubes, hay espacios públicos disponibles?”, preguntó.
Migliore resumió que “lo central en este tiempo es un problema que comparten todas las ciudades del mundo, que es cómo reconstruimos nuestra vida en común”. Así, llamó a crear comunidades y espacios para “poder volver a encontrarnos”, además de instar a que en la discusión por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) se tenga en cuenta la integración sociourbana. “Cómo miramos un problema determina la solución que diseñamos”, sintetizó.
Ser escuchados
La intendenta capitalina agradeció la participación de Migliore y de los consejeros del CES, y recordó que el órgano de debate ciudadano cumple dos años el próximo 30 de junio. “Acá hay gente a la cual admiro y respeto mucho, con mucha influencia en distintas áreas. Cumplir dos años para mí es un orgullo muy grande”, manifestó. Y propuso la idea de que el trabajo del organismo esté reglamentado por ordenanza para que trascienda a los mandatos políticos locales.
Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social celebró el espacio de diálogo. “(El CES) existe porque la sociedad demandaba ser escuchada. Ya no existen gobiernos exitosos que gestionen de espaldas a la comunidad”, indicó Avenali, e informó que el organismo realizó 142 recomendaciones al municipio, de las cuales 61 se encuentran en análisis, 30 están en curso y 44 fueron finalizadas.
Mesas de trabajo
Tras la conferencia de Migliore, se lanzaron cuatro preguntas disparadoras para que cada mesa elabore una conclusión y la comparta al público.
El secretario de Obras Públicas, Claudio Bravo, aportó que los tiempos que demanda el transporte inciden en la calidad de vida de la gente, y agregó que también debe considerarse a la seguridad y a los problemas de desagües pluviales que hay en la ciudad.
El concejal Gonzalo Carrillo Leito sumó que él mismo impulsó el proyecto para la reforma del CPU y que allí se tuvo en cuenta a la integración sociourbana. “Todos tenemos derecho a una ciudad inclusiva que nos cobije”, dijo.
Ernesto Muñoz Molina, publicista, consultó a Migliore sobre la importancia de incorporar tareas de responsabilidad social empresarial para que el diálogo entre el sector público y el privado colabore a la inclusión ciudadana.
Por último, Luis Lobo Chaklian, asesor municipal, valoró en el proyecto de reforma del CPU actual la decisión política, la participación y el consenso sobre el que se tendrá que trabajar en los próximos meses.