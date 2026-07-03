El Consejo Económico y Social analizó políticas de integración con expertos

Ser escuchados

La intendenta capitalina agradeció la participación de Migliore y de los consejeros del CES, y recordó que el órgano de debate ciudadano cumple dos años el próximo 30 de junio. “Acá hay gente a la cual admiro y respeto mucho, con mucha influencia en distintas áreas. Cumplir dos años para mí es un orgullo muy grande”, manifestó. Y propuso la idea de que el trabajo del organismo esté reglamentado por ordenanza para que trascienda a los mandatos políticos locales.