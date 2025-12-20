Rossana Chahla encabezó la cuarta sesión del Consejo Económico y Social

Se desarrolló este viernes la cuarta sesión plenaria y master del Consejo Económico y Social (CES) de San Miguel de Tucumán, el órgano consultivo creado en 2024 con el objetivo de promover una participación plural en la toma de decisiones para la transformación de la ciudad.
El encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Hilton del ex Abasto, fue encabezado por la intendente Rossana Chahla, acompañada por funcionarios del gabinete municipal y los concejales Emiliano Vargas Aignasse y Gonzalo Carrillo Leito. La jornada comenzó con una recepción musical a cargo del ensamble “Las Damas del Bronce”, integrado por mujeres tucumanas, y continuó con palabras de bienvenida del secretario General del Municipio, Rodrigo Gomez Tortosa, y del flamante presidente del CES, Matías Avenali.
El eje central del plenario estuvo dado por la disertación del economista y consultor Lucas Pussetto, quien brindó una conferencia sobre las tendencias económicas globales y su impacto en el diseño de políticas públicas locales.
Durante el encuentro, la intendente Chahla valoró el crecimiento y la consolidación del espacio y destacó la claridad de la exposición. “Estamos cerrando el segundo año del Consejo Económico y Social, en una jornada maravillosa, con una disertación increíble, clara y precisa”, señaló. En ese sentido, remarcó la importancia de acercar la economía a la ciudadanía para comprender la complejidad actual. “Muchas veces uno se pregunta si estamos mejor o peor y el ciudadano no siempre lo sabe. Escuchar a economistas que expliquen qué está pasando y qué se espera a corto y mediano plazo es fundamental”, argumentó.
La jefa municipal también puso en valor la diversidad de actores que integran el CES y el compromiso demostrado por sus integrantes, que representan a entidades académicas, económicas y de la sociedad civil. “Acá está representada toda la sociedad: organizaciones sociales, civiles, religiosas, universitarias. Que estemos trabajando un viernes, cerca de Navidad y del cierre del año, eso se llama compromiso”, afirmó. Y agregó: “Queremos que las políticas públicas salgan de acá, del consenso, de la construcción colectiva, y que sigamos siendo un municipio de puertas abiertas, transparente y que escuche a la gente”.
En ese marco, Chahla agradeció especialmente a su equipo de trabajo por alcanzar los objetivos trazados en el año que finaliza. “Lo dimos todo para esta sociedad que se lo merece y para este San Miguel de Tucumán que tanto amamos”, expresó.
Los desafíos para 2026
Por su parte, Matías Avenali, quien fue presentado formalmente como nuevo presidente del CES, se mostró satisfecho por el balance del año. “Estamos cerrando el año de muy buena manera, con mucho trabajo acumulado y con la presencia de la intendenta, que es la líder de este espacio”, destacó. Sobre la disertación de Pussetto, señaló que fue “una clase magistral sobre macroeconomía, políticas públicas y la coyuntura del país”, y aseguró que los consejeros “están muy satisfechos con el trabajo realizado”.
De cara a 2026, Avenali anticipó una agenda ambiciosa. “Asumo este desafío con mucho compromiso y responsabilidad. Ya tenemos muchas ideas nuevas”, indicó. Entre los proyectos mencionó el proyecto de reforma del Código Urbanístico, un plan de turismo y un programa de internacionalización de la ciudad, que serán abordados en las distintas comisiones del CES.
Finalmente, el economista Lucas Pussetto explicó que el objetivo de su exposición fue brindar un marco general para la toma de decisiones. “Nos parecía importante entender cómo está la economía, porque este es un organismo que diseña políticas públicas y necesita comprender la macro”, sostuvo. En ese sentido, señaló que la charla apuntó a analizar “qué pasó con la economía argentina en los primeros años del gobierno de Javier Milei, dónde estamos hoy y cómo puede seguir”.
Pussetto consideró que este tipo de encuentros promovidos por el Municipio ayudan a reducir la incertidumbre. “El éxito de una política pública también depende de cómo está la economía. Entender ese entorno le da al CES más claridad, al menos para los próximos dos años”, concluyó.