Rossana Chahla encabezó la cuarta sesión del Consejo Económico y Social

De cara a 2026, Avenali anticipó una agenda ambiciosa. “Asumo este desafío con mucho compromiso y responsabilidad. Ya tenemos muchas ideas nuevas”, indicó. Entre los proyectos mencionó el proyecto de reforma del Código Urbanístico, un plan de turismo y un programa de internacionalización de la ciudad, que serán abordados en las distintas comisiones del CES.

Finalmente, el economista Lucas Pussetto explicó que el objetivo de su exposición fue brindar un marco general para la toma de decisiones. “Nos parecía importante entender cómo está la economía, porque este es un organismo que diseña políticas públicas y necesita comprender la macro”, sostuvo. En ese sentido, señaló que la charla apuntó a analizar “qué pasó con la economía argentina en los primeros años del gobierno de Javier Milei, dónde estamos hoy y cómo puede seguir”.