Becas Progresar: Capital Humano explicó cómo reclamar el pago rechazado de junio
El Ministerio que dirige Sandra Pettovello recordó que los estudiantes cuya solicitud de Becas Progresar Superior fue rechazada por cuestiones académicas todavía pueden presentar un reclamo para que su caso sea revisado.
Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano habilitó de forma online y hasta julio de 2026 el reclamo por Becas Progresar rechazadas en junio por errores académicos.
- Los estudiantes deben ingresar al portal de Becas Progresar para corregir sus datos académicos, los cuales luego serán validados por sus respectivas instituciones educativas.
- El proceso busca solucionar las fallas de inscripción para asegurar el beneficio. La resolución final sobre la aprobación del pago dependerá de la Secretaría de Educación.
El Ministerio de Capital Humano recordó que los estudiantes que recibieron un rechazo en su solicitud de Becas Progresar Superior por cuestiones académicas aún tienen la posibilidad de presentar un reclamo para que su situación sea revisada. El trámite estará disponible hasta el 3 de julio de 2026 y se realiza exclusivamente de manera online.
La aclaración fue realizada ante las numerosas consultas de alumnos que continúan esperando una respuesta definitiva sobre su inscripción al programa de asistencia educativa.
Quiénes pueden presentar un reclamo
La instancia de revisión está destinada a estudiantes cuyas solicitudes fueron rechazadas por inconsistencias en la información académica informada durante el proceso de inscripción.
Entre los motivos que habilitan la presentación de un reclamo se encuentran:
Errores en la carrera declarada.
Inconsistencias en las materias informadas.
Problemas en la certificación académica realizada por la institución educativa.
Una vez presentado el reclamo, el expediente vuelve a ser analizado. No obstante, la decisión final sobre la aprobación o el rechazo de la beca corresponde a la Secretaría de Educación.
Paso a paso para realizar el trámite
Los estudiantes que detecten errores en los datos académicos cargados o certificados por su universidad o instituto deben seguir el siguiente procedimiento:
Ingresar al portal de Becas Progresar con el usuario de Mi Argentina.
Acceder a la sección "Mis solicitudes".
Seleccionar la opción "Reclamo académico".
Verificar y corregir la información vinculada a la carrera o a las materias declaradas.
Confirmar la gestión mediante el botón habilitado al final de la pantalla.
Tras completar el proceso, el estado de la solicitud debe figurar como "En reclamo". En caso contrario, se aconseja revisar nuevamente los pasos realizados antes de que finalice el plazo establecido.
La institución educativa también debe intervenir
Desde Capital Humano remarcaron que la presentación del reclamo por parte del estudiante constituye solamente la primera etapa del procedimiento.
Luego, la universidad o instituto donde cursa el alumno deberá ingresar al sistema de Becas Progresar para validar la información corregida. Una vez realizada esa certificación, la Secretaría de Educación volverá a evaluar la solicitud y emitirá una resolución definitiva.
El reclamo no se realiza en Anses
Las autoridades también aclararon que este trámite únicamente puede efectuarse de manera digital a través de la plataforma de Becas Progresar.
Por ese motivo, los estudiantes no pueden gestionar reclamos por rechazo académico en las oficinas de Anses ni mediante atención presencial. Toda la documentación y corrección de datos debe canalizarse a través del sistema online habilitado por el programa.