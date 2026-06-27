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Arrancó el pago de sueldos para empleados estatales en Tucumán: el cronograma completo

Las autoridades informaron que el pago del 20% inició este sábado, mientras que el 80% se abonará desde el viernes 3 de julio.

ESTATALES. Arrancó el pago de sueldos en Tucumán.
ESTATALES. Arrancó el pago de sueldos en Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Tesorería de Tucumán inició este sábado el pago de sueldos de junio para estatales, comenzando con el 20% de los salarios de salud y otros entes provinciales.
  • El cronograma estipula el abono del primer 20% entre el 27 de junio y el 1 de julio, mientras que el 80% restante se depositará en tramos desde el 3 hasta el 8 de julio.
  • Esta liquidación escalonada permite al gobierno de Tucumán ordenar los recursos financieros públicos y brindar previsibilidad económica a miles de empleados estatales.
Resumen generado con IA

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó que este sábado arrancó el pago de sueldos correspondientes a junio para empleados estatales.

A continuación, el cronograma completo:

Cronograma del 20%

Sábado 27 de junio

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)

Martes 30 de junio

- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

-Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Comunas Rurales

Miércoles 1 de julio

- Poder Legislativo

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Justicia de Paz Letrada)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

Viernes 3 de julio

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales - (Ersept)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)

Sábado 4 de julio

- Seguridad (Departamento General de Policía - Dirección General de Institutos Penales)

- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Martes 7 de julio

- Comunas Rurales

- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales - Repartición 18 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 25 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 26 - Escuelas Secundarias Transferidas Repartición 27)

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados Fuera de Convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Poder Legislativo

Miércoles 8 de julio

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros - Corte Suprema de Justicia - Justicia de Paz Letrada)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos

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