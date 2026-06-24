Accidentes y tragedias en el tránsito

En Salta, por ejemplo, productores, municipios y autoridades provinciales alcanzaron acuerdos para implementar medidas preventivas durante las épocas de cosecha. Entre ellas, las empresas de transporte de carga deben disponer de personas encargadas de advertir a los automovilistas cuando un camión está por incorporarse a una ruta. Se trata de una acción sencilla que, según destacan las autoridades de esa provincia, contribuyó a disminuir la cantidad de accidentes en zonas rurales.