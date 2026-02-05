Secciones
El Gobierno nacional exigió que Milagro Sala regrese a una cárcel común

El ministerio de Justicia solicitó el cese de la prisión domiciliaria de la líder de la Túpac Amaru.

El Ministerio de Justicia de la Nación, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona, elevó un pedido formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Milagro Sala cumpla su condena en un penal ordinario. El Gobierno busca poner fin al régimen de prisión domiciliaria que beneficia a la dirigente jujeña desde 2017, calificándolo como una "excepción injustificada".

La Subsecretaría de Derechos Humanos fundamentó el reclamo en dos ejes centrales: la firmeza de la condena a 15 años por asociación ilícita, fraude y extorsión, y el reciente incumplimiento de las condiciones de detención. 

Según el informe oficial, Sala modificó su lugar de residencia sin autorización judicial, lo que activó las alertas del sistema de monitoreo electrónico.

“Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para garantizar impunidad”, sentenció el Ministerio a través de un comunicado. Según la administración de Javier Milei, los planteos de la defensa sobre un supuesto "hostigamiento" son una maniobra para "invertir los hechos" y sostener un beneficio que ya no tiene sustento jurídico.

