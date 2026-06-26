"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Jaldo restó trascendencia a las manifestaciones realizadas por el ex defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo (en una entrevista con "Enterate" afirmó que Manzur pretende ser candidato a gobernador en 2027). Y minimizó las críticas del diputado Pablo Yedlin al encuentro de referentes justicialistas celebrado en El Cadillal. "Dice que la gente no ha ido contenta, pero me faltó el tiempo para que me abracen, me besen y me saquen fotos. Creo que está un poquito celoso y molesto porque no lo hemos invitado", apuntó el tranqueño.