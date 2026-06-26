"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, desafió a internas al sector de Juan Manzur y confirmó que repetirá fórmula con Miguel Acevedo para las elecciones de 2027.
- La interna peronista escaló tras sugerencias de una candidatura de Manzur. Jaldo criticó su rol legislativo en Buenos Aires y defendió el avance de obras públicas nacionales.
- Este cruce anticipa una fuerte disputa interna por el PJ tucumano de cara a 2027, condicionado por una posible resolución judicial para adelantar la fecha de las elecciones.
El gobernador Osvaldo Jaldo redobló la apuesta luego de los mensajes del manzurismo. En rueda de prensa, el mandatario reafirmó que en 2027 repetirá la fórmula junto al vicegobernador, Miguel Acevedo. Y a la vez restó trascendencia a las actividades políticas que lleva adelante su antecesor, Juan Manzur.
"El hecho de que el senador recorra la provincia, me parece bien; ya era hora de que vuelva Tucumán a hacer algo. La banca es de Tucumán; no es de Buenos Aires. Entonces, tendría que estar radicado acá, viajar a las sesiones (en el Congreso) y volver. Pero trabajar en Tucumán. El hecho de que recorra no tendría que ser novedad ni sorpresa para nadie", añadió.
El gobernador cerró la semana con un mensaje en el que hizo un balance sobre su misión oficial a Buenos Aires, donde se reunió junto a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, con los ministros de Economía, Luis "Toto" Caputo, y de Interior, Diego Santilli.
El tranqueño expresó que hubo planteos relativos a la región, como el pedido para "que terminen la obra de reversión del gasoducto", y también para que se "pague en tiempo y forma" los certificados de las obras con financiamiento nacional o internacional, "para que las empresas no bajen el ritmo" de las tareas.
A la vez, destacó las tratativas ante la Nación para lograr, en un contexto de crisis económica, la ejecución de proyectos de infraestructura en la provincia, como el acueducto de Vipos (que tendrá su inicio la semana próxima) y la obra de El Bracho-Villa Quinteros, que ya está en marcha. "Las gestiones que venimos haciendo están dando su resultado”, enfatizó.
Jaldo restó trascendencia a las manifestaciones realizadas por el ex defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo (en una entrevista con "Enterate" afirmó que Manzur pretende ser candidato a gobernador en 2027). Y minimizó las críticas del diputado Pablo Yedlin al encuentro de referentes justicialistas celebrado en El Cadillal. "Dice que la gente no ha ido contenta, pero me faltó el tiempo para que me abracen, me besen y me saquen fotos. Creo que está un poquito celoso y molesto porque no lo hemos invitado", apuntó el tranqueño.
De todos modos, la munición gruesa estuvo dirigida sobre todo al ex gobernador. "El partido es amplio; creo que llegamos a los 180.000 afiliados. Todos y todas tienen el mismo derecho a aspirar a una candidatura", argumentó Jaldo. Y planteó que, en tal caso, la carta orgánica del PJ contempla "las internas", no sólo para cargos locales.
"El año que viene elegimos tres senadores y cinco diputados por la provincia; o sea, todos aquellos que aspiren a esos cargos también van a tener que pasar por la interna a través de las PASO", señaló Jaldo.
En este marco, indicó que el peronismo está organizado para este tipo de contiendas. "Nosotros no amagamos: hacemos", añadió. Y afirmó que "ya tenemos fórmula de gobernador y vice", repitiendo el binomio Jaldo-Acevedo.
Explicó luego que los tiempos políticos están corriendo. "Algunos dicen que falta mucho, yo les diría que no se confíen. Las elecciones son en mayo; o sea que falta menos de un año. Guarda, miren el almanaque, no vaya a ser que lleguen tarde después", ironizó.
De todos modos, aclaró que todavía resta "que el Poder Judicial se expida" en la causa "Juntos Podemos", que pretende el aval para anticipar los comicios. En caso de un fallo en ese sentido, como sucedió en 2019 y en 2023, el Poder Ejecutivo dictará un decreto convocando a los comicios, y la Junta Electoral Provincial deberá establecer un cronograma para las diferentes instancias que implican los comicios.
Y cerró esta intervención con otro mensaje al manzurismo. "Para que quede claro: todos pueden ser candidatos, todos pueden participar en las internas del PJ, tanto en la (elección) provincial como en las PASO (nacionales). Ahora, si algunos quieren ser candidato por afuera (del PJ), se están yendo del peronismo. No tienen otra que ir por dentro", desafió.