Barby Franco fulminó a Jesica Cirio tras la difusión del video de los dólares: "Qué desilusión, asco"

La difusión del video en el que Jesica Cirio aparece mostrando varios fajos de dólares en el vestidor de su casa volvió a colocar a la conductora en el centro de la escena. En medio de la repercusión que generaron las imágenes, Barby Franco, quien fue una de sus amigas más cercanas durante años, expresó su decepción y lanzó duras críticas.