Barby Franco fulminó a Jesica Cirio tras la difusión del video de los dólares: "Qué desilusión, asco"

Resumen para apurados
- Barby Franco criticó duramente a Jesica Cirio tras la difusión de un video donde se la ve con fajos de dólares en su casa, confirmando el fin de su amistad en una nota de TV.
- Ambas se distanciaron tras la separación de Cirio y Martín Insaurralde. Franco señaló que compartían momentos familiares pero nunca notó un nivel de vida sospechoso.
- Franco descartó retomar la amistad y afirmó que la Justicia debe investigar el caso. El hecho expone la ruptura definitiva de un vínculo cercano del entorno del espectáculo.
La difusión del video en el que Jesica Cirio aparece mostrando varios fajos de dólares en el vestidor de su casa volvió a colocar a la conductora en el centro de la escena. En medio de la repercusión que generaron las imágenes, Barby Franco, quien fue una de sus amigas más cercanas durante años, expresó su decepción y lanzó duras críticas.
En diálogo con un móvil de Puro Show (eltrece), la pareja de Fernando Burlando reconoció que quedó impactada al ver el material que trascendió públicamente. “Lo dije en el programa: qué desilusión, asco. Yo iba a comer asados a esa casa, a ese nivel”, afirmó sin rodeos.
Franco recordó que la amistad entre ambas se quebró hace varios años, luego de la separación de Cirio y Martín Insaurralde. “Éramos muy amigos de la familia, pero no más que eso. Después ella se enamora de otro chico, se casa y no tuvimos nunca más vínculo”, relató.
Según explicó, el distanciamiento fue absoluto. “Hoy en día tengo cero vínculo. Ni la llamé por el embarazo, nada. No tuve más contacto”, sostuvo.
La modelo también reconoció que las imágenes difundidas la sorprendieron por completo. “Me resorprendí cuando vi el video. Recontra sorprendida”, aseguró.
A pesar de su malestar, evitó emitir juicios sobre las acusaciones que rodean a su examiga y remarcó que será la Justicia la que deberá esclarecer los hechos. “La Justicia tiene que solucionar todo esto”, señaló.
Qué dijo sobre la vida que llevaba Cirio
Consultada acerca de si alguna vez sospechó del nivel de gastos o del estilo de vida que exhibía la conductora, Franco fue contundente al negar cualquier indicio que le hubiera llamado la atención.
“Nunca vi nada raro. Compartíamos asados, comidas, situaciones familiares. Ella me contaba que tenía sus ingresos, alguna carterita o alguna cosita, pero nada que me llamara la atención o que me pareciera mega lujoso”, explicó.
La pareja de Burlando también habló sobre los cambios que observó en Cirio con el paso de los años, especialmente a partir de sus nuevas relaciones sentimentales.
“Ya no era lo mismo. Vino una vez a casa a presentarlo, pero era raro, con la otra pareja separada y la nena en el medio. Era un vínculo que no iba a crecer tampoco”, recordó.
Incluso reveló que el año pasado hubo un intento de acercamiento por parte de la conductora. “Sí, medio que se quiso acercar, pero cuando decís ‘no, ya está’, ya está”, contó.
Por eso, descartó de plano la posibilidad de retomar la amistad. “No, ni loca. Como amiga, ya está”, sentenció.
Finalmente, cuando le preguntaron si le daría algún consejo a Cirio frente al complejo momento que atraviesa, respondió con una cuota de ironía: “Es grande. Tiene 41 años. Ya está”.