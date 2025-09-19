Laila Roth: de los números a las risas, la socia de Pergolini que conquistó el stand-up

La historia de Laila, nacida en Ceres, Santa Fe, es un testimonio de audacia y pasión. Tras formarse en Estadística en la Universidad Nacional de Rosario y trabajar durante cuatro años en una prestigiosa multinacional en Buenos Aires, un viaje a Estados Unidos cambió su perspectiva. Allí, la efervescencia de los clubes de comedia y la libertad de expresión que ofrecía el stand-up la cautivaron por completo. A su regreso, ya no había vuelta atrás: cambió los números por la comedia.