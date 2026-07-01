¿Se terminan los juegos en disco? El anuncio de PlayStation que desató una fuerte polémica

GTA VI ya había encendido el debate

La controversia se intensificó luego de que, el pasado 25 de junio, se conocieran nuevas condiciones para el lanzamiento de GTA VI. Según comunicaron sus desarrolladores, "La versión física de Grand Theft Auto VI, que incluye un código de descarga dentro de la caja, estará disponible a partir del 12 de noviembre de 2026 para permitir la precarga".