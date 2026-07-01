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¿Se terminan los juegos en disco? El anuncio de PlayStation que desató una fuerte polémica

La decisión de Sony de comercializar los nuevos títulos solo en formato digital desde enero de 2028 despertó el rechazo de Game España y Meridiem, que defendieron el derecho de los jugadores a seguir eligiendo las ediciones físicas.

FIN DE UNA ERA. PlayStation dejará de producir versiones en disco de los nuevos videojuegos para sus consolas a partir de enero de 2028.
FIN DE UNA ERA. PlayStation dejará de producir versiones en disco de los nuevos videojuegos para sus consolas a partir de enero de 2028.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Sony anunció este miércoles que PlayStation dejará de producir videojuegos en formato físico desde enero de 2028 a nivel mundial para adaptarse al consumo digital.
  • La transición comenzó con la PS5 digital en 2020 y desató el rechazo de distribuidores y usuarios, tensión que creció al anunciarse que GTA VI físico solo incluirá códigos.
  • Esta medida anticipa que la futura consola PlayStation 6 carecerá de lector de discos, consolidando un ecosistema de juego exclusivamente digital en el sector.
Resumen generado con IA

PlayStation anunció este miércoles que dejará de producir versiones en disco de los nuevos videojuegos para sus consolas a partir de enero de 2028 y desató una fuerte reacción en la industria y entre la comunidad de jugadores. 

La decisión, comunicada por Sony Interactive Entertainment, supone que los próximos lanzamientos estarán disponibles en la tienda digital oficial PlayStation Store y, en los comercios físicos, únicamente en formato digital.

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Desde la compañía explicaron que la medida responde a una "evolución natural" en su intención de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. Sin embargo, la decisión generó críticas por parte de distribuidores, cadenas de tiendas y usuarios que consideran que el formato físico todavía tiene un lugar importante dentro del mercado.

La PlayStation 6 podría llegar sin lector de discos

El cambio también alimentó las especulaciones sobre la próxima generación de consolas. Analistas del sector sostienen que la futura PlayStation 6, prevista para después de 2028, ya no incluiría un lector de discos, lo que consolidaría el paso definitivo hacia un ecosistema completamente digital.

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La transición comenzó a insinuarse con el lanzamiento de la PlayStation 5 en 2020, cuando Sony ofreció dos versiones: una con lector de discos por 499 euros y otra exclusivamente digital por 399 euros.

GTA VI ya había encendido el debate

La controversia se intensificó luego de que, el pasado 25 de junio, se conocieran nuevas condiciones para el lanzamiento de GTA VI. Según comunicaron sus desarrolladores, "La versión física de Grand Theft Auto VI, que incluye un código de descarga dentro de la caja, estará disponible a partir del 12 de noviembre de 2026 para permitir la precarga".

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El mensaje fue interpretado por numerosos jugadores como una señal de que la edición física no incluirá un disco, sino únicamente un código para descargar el juego, lo que reavivó el debate sobre el futuro del formato tradicional.

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