PlayStation 5 en Chile vs Argentina: cuánto cuesta la Bundle Digital GT7 y cuál conviene comprar

La diferencia de precios entre Argentina y Chile vuelve a poner a la PlayStation 5 en el centro de la comparación regional. En medio de valores elevados en el mercado local, muchos gamers argentinos vuelven a mirar hacia el país vecino como una alternativa para acceder a la consola de Sony a un costo más bajo, especialmente a través de bundles oficiales que incluyen juegos recientes.
Chile se consolida nuevamente como una opción tentadora, no solo por la disponibilidad de stock, sino también por paquetes como la PS5 Bundle Digital GT7, que combina la consola digital con títulos incluidos y un precio considerablemente inferior al que se consigue en Argentina. La comparación entre ambos mercados permite dimensionar si realmente conviene comprar en el exterior o apostar por las ofertas locales.
Cuánto sale la PS5 Bundle Digital GT7 en Chile y cuál es la diferencia con Argentina
La PlayStation 5 HW Bundle Digital GT7 + Astro tiene en Chile un precio de $589.990 pesos chilenos. Para estimar su valor en Argentina, el cálculo se realiza tomando como referencia el dólar chileno, que ronda los 850 pesos. De esta manera, el precio equivale a USD 694,10.
Al trasladar ese monto al tipo de cambio del Banco Nación en Argentina, que se ubica cerca de los $1.460, el valor final ronda los $1.013.400 pesos argentinos. La brecha se vuelve evidente al compararlo con el mercado local: en cadenas como Frávega, la PlayStation 5 se ofrece a $1.399.999, lo que marca una diferencia cercana a los $386.000.
El bundle incluye una consola con procesador octa core, juegos preinstalados y una capacidad informada de 1 TB. Si bien el ahorro es significativo, también es clave tener en cuenta posibles costos adicionales como viaje, impuestos y logística al momento de traer el producto al país.
PS5 estándar o PS5 Digital Edition: similitudes, diferencias y qué versión conviene
Más allá del precio, muchos usuarios dudan entre la PlayStation 5 tradicional y la Digital Edition. En términos de rendimiento, no hay diferencias: ambas versiones cuentan con un procesador Zen 2 de ocho núcleos a 3,5 GHz, 16 GB de memoria RAM GDDR6 y una GPU capaz de alcanzar los 10,28 TFLOPS, lo que garantiza el mismo nivel gráfico y de desempeño.
El almacenamiento también es idéntico en ambos modelos, con un SSD personalizado de 825 GB que permite velocidades de lectura de hasta 5,5 GB por segundo, reduciendo notablemente los tiempos de carga.
Las diferencias aparecen en el diseño y el uso. La PS5 estándar incorpora un lector de discos Blu-ray Ultra HD 4K, mientras que la Digital Edition prescinde de él y presenta un formato más estilizado. Además, la versión digital es más liviana y consume levemente menos energía.
El punto clave está en el formato de los juegos: la PS5 tradicional permite usar discos físicos y reproducir películas, mientras que la Digital Edition depende exclusivamente de las descargas desde la tienda online. Esto puede ser determinante para quienes ya cuentan con juegos físicos o buscan revenderlos en el futuro.