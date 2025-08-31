PlayStation Plus: los juegos gratis que llegan a PS4 y PS5 en septiembre

Septiembre trae novedades para los usuarios de PlayStation Plus. Desde el lunes 1 estarán disponibles tres juegos que mezclan aventura, ingenio y simulación: Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder. Todos se podrán descargar sin costo adicional en PS4, y uno de ellos también en PS5.
Los juegos de septiembre en detalle
Psychonauts 2 | PS4
Acompañá a Razputin “Raz” Aquato, un joven psíquico que se une a la organización de espionaje mental conocida como los Psychonauts. Con un estilo cinematográfico, plataformas y poderes psíquicos personalizables, la misión será descubrir quién se esconde detrás de un complot dentro del cuartel general. Humor, misterio y acción en partes iguales.
Stardew Valley | PS4
El clásico simulador de granja regresa para invitar a los jugadores a heredar una parcela abandonada y transformarla en un hogar próspero. Entre cultivos, animales y vínculos con la comunidad, el desafío es devolverle la vida al valle y resistir la influencia de Joja Corporation. Un título perfecto para relajarse y jugar a largo plazo.
Viewfinder | PS4 y PS5
Una experiencia única de ingenio en primera persona. Con una cámara instantánea como herramienta, los jugadores pueden redefinir la realidad y transformar escenarios a partir de fotos, dibujos y postales. El objetivo: resolver acertijos creativos mientras se descubren los misterios de un mundo vibrante y cambiante.
Última oportunidad para los juegos de agosto
Quienes aún no lo hicieron, tienen tiempo hasta el 1° de septiembre para agregar a su biblioteca los títulos de agosto: Lies of P, Day Z y My Hero One’s Justice 2.