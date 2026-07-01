Ya se registraron más de 38.000 casos de bronquiolitis en todo el país y alertan por un aumento del virus sincicial respiratorio
Especialistas advirtieron que en las próximas semanas crecerán los contagios. Aunque la vacunación materna representó un avance, sostienen que aún existen miles de bebés sin protección frente al VSR.
Resumen para apurados
- En las primeras 22 semanas de 2026, Argentina registró más de 38.000 casos de bronquiolitis y 563 niños internados por el virus sincicial respiratorio ante la llegada del invierno.
- El VSR causa hasta el 80% de los casos de bronquiolitis. Pese a la incorporación de la vacuna materna, persisten brechas de cobertura para bebés nacidos fuera de temporada.
- Sociedades científicas promueven una estrategia integral combinando vacunas y anticuerpos como el nirsevimab para reducir secuelas crónicas y descomprimir el sistema de salud.
Con la llegada del invierno, las infecciones respiratorias volvieron a encender las alarmas. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en las primeras 22 semanas de 2026 ya se registraron más de 38.000 casos de bronquiolitis en el país, mientras que 563 niños fueron hospitalizados por virus sincicial respiratorio (VSR), el principal causante de esta enfermedad en menores de un año.
Los especialistas advirtieron que el escenario podría agravarse en las próximas semanas debido al aumento esperado en la circulación del virus, que en los últimos años comenzó a registrar sus picos de contagio más tarde de lo habitual, en parte por la mayor presencia de influenza.
El VSR es la causa más frecuente de bronquiolitis y neumonía en bebés menores de un año y es responsable de una gran proporción de las internaciones pediátricas por enfermedades respiratorias agudas graves. Según explicó el médico pediatra y neonatólogo Néstor Vain, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía, entre el 60% y el 80% de los casos de bronquiolitis durante la temporada invernal son provocados por este virus.
"Resulta imposible predecir qué lactantes desarrollarán enfermedad grave, ya que cerca del 80% de los casos ocurren en bebés previamente sanos, nacidos a término y sin factores de riesgo identificables", sostuvo el especialista.
La protección todavía no alcanza a todos
Los expertos destacaron que la incorporación de la vacunación materna contra el VSR al Calendario Nacional representó un importante avance en la prevención. Además, este año el Ministerio de Salud de la Nación sumó el anticuerpo monoclonal de acción prolongada nirsevimab para bebés prematuros y niños con cardiopatías congénitas, con el objetivo de reducir la morbimortalidad asociada al virus.
Sin embargo, advirtieron que todavía existe una brecha de protección que deja expuestos a miles de bebés durante la temporada de mayor circulación viral.
Según explicaron, la vacunación materna brinda protección durante aproximadamente seis meses, pero al tratarse de una estrategia estacional, muchos niños nacidos fuera del período de inmunización no reciben esa cobertura inicial.
"Es importante proteger a todos los bebés durante el primer año de vida mediante una estrategia integral: vacunación materna durante la ventana establecida por la campaña y el anticuerpo para todos aquellos bebés que no estén protegidos", señaló Vain.
El especialista indicó que esa estrategia debería alcanzar a los niños nacidos entre septiembre y enero de 2026, a los hijos de madres no vacunadas, a los bebés prematuros y a aquellos nacidos antes de que transcurrieran 14 días desde la vacunación materna, período necesario para la generación y transferencia de anticuerpos.
El caso de Córdoba, que amplió la estrategia preventiva
En ese contexto, Córdoba decidió fortalecer la prevención mediante una estrategia combinada. La provincia adquirió cerca de 10.000 dosis de nirsevimab para inmunizar a todos los niños nacidos desde el 1 de enero de 2026 que no estén protegidos contra el virus.
La medida busca garantizar el acceso tanto a bebés atendidos en el sistema público como en el privado. El anticuerpo se administra antes del alta en las maternidades y también a los niños que cumplen con los criterios de elegibilidad en los vacunatorios habilitados de la red provincial.
El respaldo de las sociedades científicas
Diversas sociedades científicas respaldan una estrategia integrada para prevenir el VSR. Tanto la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP) y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) recomiendan combinar la vacunación materna con el uso de anticuerpos monoclonales de larga duración para proteger a los bebés que no alcanzan a recibir inmunidad suficiente.
"Hoy estamos en un momento muy diferente al de años atrás porque disponemos de herramientas preventivas que permiten reducir significativamente el impacto del VSR en la población infantil", afirmó Vain.
El médico advirtió además que las consecuencias del virus no se limitan a las internaciones. Explicó que las infecciones pueden dejar secuelas como hiperreactividad bronquial, asma u otitis, además de representar una importante carga para el sistema de salud por la demanda de consultas, internaciones y recursos hospitalarios.
"Por eso es tan importante implementar las herramientas de prevención disponibles actualmente para proteger a todos los bebés", concluyó.