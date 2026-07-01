Ya se registraron más de 38.000 casos de bronquiolitis en todo el país y alertan por un aumento del virus sincicial respiratorio

El VSR es la causa más frecuente de bronquiolitis y neumonía en bebés menores de un año y es responsable de una gran proporción de las internaciones pediátricas por enfermedades respiratorias agudas graves. Según explicó el médico pediatra y neonatólogo Néstor Vain, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía, entre el 60% y el 80% de los casos de bronquiolitis durante la temporada invernal son provocados por este virus.