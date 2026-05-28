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Alertan por el aumento de gripe y bronquiolitis en Tucumán: “Hoy tenemos más circulación de virus y menos protección”

La infectóloga Alejandra Gaiano explicó que la suba de casos responde a la estacionalidad, pero alertó por los factores estructurales que potencian la circulación de infecciones respiratorias.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La infectóloga Alejandra Gaiano alertó sobre un fuerte aumento de casos de gripe y bronquiolitis en Tucumán ante la llegada del frío y la baja cobertura de vacunación.
  • El brote estacional se ve potenciado por la falta de vacunas en el calendario, la dificultad de traslado de las familias y la desconfianza social generada tras la pandemia.
  • La especialista advierte que la caída en las coberturas de vacunación y el desgaste del sistema de salud podrían provocar el resurgimiento de enfermedades ya controladas.
Resumen generado con IA

Con la llegada de los fríos intensos, las infecciones respiratorias volvieron a ocupar el centro de la escena sanitaria en Tucumán. En las últimas semanas se registró un aumento de casos de gripe, principalmente influenza A, y de bronquiolitis, dos patologías estacionales que afectan especialmente a los grupos más vulnerables.

La infectóloga, pediatra y especialista en salud pública Alejandra Gaiano explicó que este comportamiento es habitual en otoño-invierno, pero advirtió que este año se combina con un factor preocupante: la baja en las coberturas de vacunación.

“Tenemos aumento de casos de bronquiolitis, infecciones respiratorias agudas bajas y gripe confirmada. Y al mismo tiempo, vemos bajas coberturas de vacunación, lo que deja más expuestos a los grupos de riesgo”, señaló.

La bronquiolitis, causada principalmente por el virus sincicial respiratorio, afecta sobre todo a niños menores de dos años y puede derivar en cuadros graves. En tanto, la gripe también impacta con mayor fuerza en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Gaiano remarcó la importancia de la prevención y destacó el rol de la vacunación, especialmente durante el embarazo. “La vacuna contra el virus sincicial respiratorio se aplica en embarazadas y protege a los bebés durante los primeros seis meses de vida, que es el período de mayor riesgo”.

Sin embargo, la especialista advirtió que cada vez menos personas acceden a estas inmunizaciones. “Las bajas coberturas son multicausales, pero el principal problema es el acceso. Hay familias que no pueden acercarse a un vacunatorio por cuestiones económicas o laborales”, indicó.

A esto se suman dificultades dentro del propio sistema sanitario. “Hubo faltantes de vacunas del calendario, lo que genera oportunidades perdidas. Y además hay menos recursos humanos para sostener campañas activas de vacunación, como se hacía antes en escuelas o barrios”.

Según Gaiano, la situación se agravó tras la pandemia de Covid-19. “Aumentó la desconfianza en las vacunas y la crisis social y sanitaria del último año profundizó la caída en las coberturas”, sostuvo.

BRONQUIOLITIS. Es una de las enfermedades respiratorias más comunes en los niños. BRONQUIOLITIS. Es una de las enfermedades respiratorias más comunes en los niños.

Síntomas y señales de alerta

En relación a la bronquiolitis, la médica explicó que es clave diferenciarla de un resfrío común. “Cuando hay compromiso pulmonar, el niño presenta dificultad para respirar. Un signo claro es que se le hunden las costillas al respirar”, señaló.

También mencionó otros indicadores de gravedad, como el color azulado de la piel, pausas en la respiración o el movimiento marcado de las fosas nasales.

“Si hay dificultad respiratoria, hay que acudir de inmediato al hospital. Mientras tanto, es fundamental mantener al niño hidratado”, recomendó.

En cuanto a la gripe, recordó que sí cuenta con tratamiento antiviral en casos graves, a diferencia de la bronquiolitis, que no tiene una terapia específica.

Un sistema bajo presión

Más allá del aumento estacional de casos, Gaiano puso el foco en la situación estructural del sistema de salud. “Hay una crisis sanitaria que impacta en todos los niveles: menos recursos, profesionales con multiempleo y un fuerte desgaste laboral”.

Además, advirtió sobre el resurgimiento de enfermedades que estaban controladas. “Cuando bajan las coberturas de vacunación, suben las enfermedades. Es una relación directa que ya estamos viendo”, concluyó.

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