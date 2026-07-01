La muerte de Ernestina Pais: por qué José María Muscari fue llamado a declarar como testigo
El productor teatral publicó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó que deberá prestar declaración. Además, reconstruyó la secuencia de los hechos y desmintió versiones que, según afirmó, distorsionan lo ocurrido.
Resumen para apurados
- El productor José María Muscari fue citado a declarar como testigo este miércoles en Argentina para reconstruir las últimas horas de vida de la conductora Ernestina Pais.
- Muscari detalló en redes la cronología del hecho: supo del accidente por una productora y luego el hijo de Pais le confirmó el deceso antes de la función teatral prevista.
- El testimonio de Muscari busca frenar versiones falsas mientras la Justicia perita el celular y auto de Pais para determinar las causas del trágico accidente vial.
En medio de la conmoción por la muerte de Ernestina Pais, José María Muscari informó este miércoles que fue citado a declarar como testigo en el marco de la investigación sobre el fallecimiento de la actriz y conductora de 54 años.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el productor teatral detalló la cronología de los hechos y pidió que no se difundan versiones que alteren lo sucedido. "Este jueves fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro. El lamentable accidente ocurrió a las 19.25", expresó Muscari al comenzar su publicación.
Luego, explicó cómo tomó conocimiento de la situación y precisó los horarios en que ocurrieron los distintos hechos.
"A las 20.30, una productora de Crónica TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente. Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado", relató.
El productor también contó que intentó comunicarse con Ernestina Pais sin conocer aún la gravedad del episodio. "A las 20.35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono", señaló.
José María Muscari contó cuándo se enteró de la muerte de Ernestina Pais
En el mismo mensaje, Muscari reveló que recién minutos más tarde el elenco tomó conocimiento del desenlace. "Recién a las 20.50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio", afirmó.
Para cerrar su descargo, el productor hizo un llamado a evitar la difusión de información incorrecta sobre el caso. "Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación", concluyó.