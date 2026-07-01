La muerte de Ernestina Pais: por qué José María Muscari fue llamado a declarar como testigo

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el productor teatral detalló la cronología de los hechos y pidió que no se difundan versiones que alteren lo sucedido. "Este jueves fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro. El lamentable accidente ocurrió a las 19.25", expresó Muscari al comenzar su publicación.