EspectáculosFamosos

La muerte de Ernestina Pais: por qué José María Muscari fue llamado a declarar como testigo

El productor teatral publicó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó que deberá prestar declaración. Además, reconstruyó la secuencia de los hechos y desmintió versiones que, según afirmó, distorsionan lo ocurrido.

MUERTE DE ERNESTINA PAIS. José María Muscari explicó por qué fue citado a declarar.
MUERTE DE ERNESTINA PAIS. José María Muscari explicó por qué fue citado a declarar.
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El productor José María Muscari fue citado a declarar como testigo este miércoles en Argentina para reconstruir las últimas horas de vida de la conductora Ernestina Pais.
  • Muscari detalló en redes la cronología del hecho: supo del accidente por una productora y luego el hijo de Pais le confirmó el deceso antes de la función teatral prevista.
  • El testimonio de Muscari busca frenar versiones falsas mientras la Justicia perita el celular y auto de Pais para determinar las causas del trágico accidente vial.
Resumen generado con IA

En medio de la conmoción por la muerte de Ernestina Pais, José María Muscari informó este miércoles que fue citado a declarar como testigo en el marco de la investigación sobre el fallecimiento de la actriz y conductora de 54 años. 

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el productor teatral detalló la cronología de los hechos y pidió que no se difundan versiones que alteren lo sucedido. "Este jueves fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro. El lamentable accidente ocurrió a las 19.25", expresó Muscari al comenzar su publicación.

Entre lágrimas, Federica Pais volvió a la televisión y emocionó al hablar de Ernestina: "Sabíamos lo que nos unía"

Entre lágrimas, Federica Pais volvió a la televisión y emocionó al hablar de Ernestina: Sabíamos lo que nos unía

Luego, explicó cómo tomó conocimiento de la situación y precisó los horarios en que ocurrieron los distintos hechos.

"A las 20.30, una productora de Crónica TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente. Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado", relató.

Ernestina Pais: ordenan peritar su iPhone y el auto para saber si usaba el celular al momento del choque

Ernestina Pais: ordenan peritar su iPhone y el auto para saber si usaba el celular al momento del choque

El productor también contó que intentó comunicarse con Ernestina Pais sin conocer aún la gravedad del episodio. "A las 20.35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono", señaló.

José María Muscari contó cuándo se enteró de la muerte de Ernestina Pais

En el mismo mensaje, Muscari reveló que recién minutos más tarde el elenco tomó conocimiento del desenlace. "Recién a las 20.50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio", afirmó.

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Para cerrar su descargo, el productor hizo un llamado a evitar la difusión de información incorrecta sobre el caso. "Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación", concluyó.

Temas Ernestina PaisJosé María Muscari
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dolor de José María Muscari tras enterarse del fallecimiento de Ernestina Pais

El dolor de José María Muscari tras enterarse del fallecimiento de Ernestina Pais

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
2

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
3

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
5

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Más Noticias
Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial

Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Comentarios