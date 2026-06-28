El hijo de Ernestina Pais rompió el silencio con un conmovedor mensaje de despedida: "Sos, fuiste y serás eterna"
A días de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot Pais compartió un desgarrador mensaje en redes sociales. En una extensa carta recordó a la conductora, habló del dolor que atraviesa y le dedicó palabras que conmovieron a miles de personas.
Resumen para apurados
- Tras la muerte de la conductora Ernestina Pais a los 54 años en Argentina, su hijo Benicio Guyot Pais la despidió con una emotiva carta pública en sus redes sociales.
- La publicación, que incluye una foto de la infancia, surge en medio de la conmoción del ambiente artístico y destaca el profundo vínculo y amor incondicional entre ambos.
- El mensaje refleja el difícil proceso de duelo familiar ante la alta exposición mediática y evidencia el duradero afecto y legado que la periodista dejó en su público.
La muerte de Ernestina Pais, ocurrida a los 54 años, sigue generando una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. En medio de las múltiples muestras de afecto que despertó su partida, su hijo, Benicio Guyot Pais, decidió despedirla públicamente con una sentida carta publicada en su cuenta de Instagram.
El joven acompañó sus palabras con una fotografía de su infancia junto a la conductora y abrió su mensaje con una reflexión cargada de emoción. "Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidara: tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un 'te amo hijo'".
A lo largo del texto, Benicio recordó el vínculo que los unía y destacó la autenticidad con la que su madre vivió cada etapa de su vida. "Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud", escribió.
La conmovedora despedida de Benicio Guyot Pais a Ernestina Pais
Uno de los fragmentos que más repercusión generó fue el que hace referencia al lugar que ambos ocupaban en la vida del otro. "Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo y quizá nunca lo hice, vos también fuiste el mío", expresó.
En otro pasaje, el joven resaltó la personalidad y las convicciones de la periodista. "Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían un propósito, porque siempre luchaste para que todo lo que toques o alcances mejore".
También habló del difícil proceso que enfrenta tras la pérdida y de cómo la repercusión pública refleja el cariño que Ernestina Pais cosechó durante su trayectoria. "Tu partida no es como una cualquiera. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Sobrellevar esta pérdida va a ser difícil. Pero también deja algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que recibí me sorprendió. Me escribe gente que no conozco, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir quedaron con ellos. Tu impacto fue real".
Hacia el final de la publicación, Benicio evocó aquellos rasgos que más recordará de su madre. "Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar".
La despedida concluyó con una frase breve, pero cargada de significado: "Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá".