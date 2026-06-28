El hijo de Ernestina Pais rompió el silencio con un conmovedor mensaje de despedida: "Sos, fuiste y serás eterna"

También habló del difícil proceso que enfrenta tras la pérdida y de cómo la repercusión pública refleja el cariño que Ernestina Pais cosechó durante su trayectoria. "Tu partida no es como una cualquiera. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Sobrellevar esta pérdida va a ser difícil. Pero también deja algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que recibí me sorprendió. Me escribe gente que no conozco, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir quedaron con ellos. Tu impacto fue real".