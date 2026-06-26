El dolor de José María Muscari tras enterarse del fallecimiento de Ernestina Pais

Resumen para apurados
- La conductora Ernestina Pais murió este viernes en Martínez cuando el tren embistió su auto al cruzar con la barrera baja mientras se dirigía a una función teatral.
- Pais conducía hacia Tigre para una función teatral cuando el Tren de la Costa embistió su auto en Martínez. El director José María Muscari se trasladó devastado al lugar.
- El fallecimiento conmociona al ambiente artístico y deja trunca la obra 'El divorcio del año'. La justicia investiga ahora las causas de la trágica maniobra vial en el cruce.
La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. El auto en el que se trasladaba la conductora fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez.
La noticia impactó especialmente a José María Muscari, director de El divorcio del año, la obra teatral que protagonizaba Pais. Según trascendió, el productor quedó devastado al enterarse de la tragedia.
De acuerdo con la información difundida, Pais se dirigía a Tigre para participar de la función prevista para esta noche y, al parecer, estaba llegando tarde cuando ocurrió el accidente.
Tras conocer la noticia, Muscari se trasladó hacia el lugar del siniestro, según informó Ángel de Brito en el programa LAM (América).
Qué se sabe del choque en el que murió Ernestina Pais
La conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, consignó TN.
Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.
Cuando los efectivos policiales y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais había fallecido. Además, confirmaron que era la única ocupante del vehículo.