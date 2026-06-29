El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

Paulina aprovechaba la experiencia para dejar una advertencia a otros hinchas. “Si consiguen entradas, que sea una entrega en mano con la persona ahí. No transfieran por Facebook ni por WhatsApp. Hay mucho estafador, ya sea de Argentina o de afuera”, recomendaba y agregaba: “Solamente vale la entrada que aparezca desde la aplicación de FIFA. La transferencia es sí o sí por esta aplicación. No importa Wallet ni nada del iPhone”.