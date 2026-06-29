El sueño de ver a Messi en el Mundial 2026 se convirtió en una estafa para una pareja tucumana en Dallas

Resumen para apurados
- Una pareja tucumana fue estafada en Dallas al intentar comprar entradas mediante redes sociales para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026.
- Compraron un código falso en Facebook y les exigieron más dinero. Pese a que la FIFA tiene una plataforma oficial de reventa, la alta demanda fomenta el mercado informal.
- Este caso alerta a los hinchas sobre los riesgos de comprar fuera de los canales oficiales y resalta la necesidad de usar únicamente la aplicación oficial de la FIFA.
Máximo y Paulina llegaron a Dallas convencidos de que iban a poder ver a la selección argentina ante Jordania, un partido en el que los dirigidos por Lionel Scaloni terminaron imponiéndose de manera contundente. Sin embargo, la pareja tucumana terminó siendo víctima de una estafa que empezó varios días antes a través de un grupo internacional de Facebook dedicado al Mundial 2026.
“Nos vendieron una entrada que no era. Al principio nos pasaron un código de TicketMaster, que se iba a convertir en la entrada de FIFA, algo que nunca ocurrió”, relató Máximo a LA GACETA. Después llegaron nuevos pedidos de dinero. Primero U$S100. Luego otro pago, siempre bajo el argumento de que faltaba cubrir una tasa para cambiar el nombre de las entradas. La transferencia definitiva nunca apareció.
“Así como nos pasó a nosotros, le pudo haber pasado a cualquiera”, comentan a LA GACETA. Minutos antes del encuentro del sábado, el vendedor les seguía respondiendo los mensajes y prometía devolverles el dinero, aunque a esa altura ellos ya no tenían que recuperarlo.
Paulina aprovechaba la experiencia para dejar una advertencia a otros hinchas. “Si consiguen entradas, que sea una entrega en mano con la persona ahí. No transfieran por Facebook ni por WhatsApp. Hay mucho estafador, ya sea de Argentina o de afuera”, recomendaba y agregaba: “Solamente vale la entrada que aparezca desde la aplicación de FIFA. La transferencia es sí o sí por esta aplicación. No importa Wallet ni nada del iPhone”.
Plataforma de reventa para el Mundial 2026
Para este Mundial, la FIFA implementó una plataforma oficial de reventa e intercambio para las entradas adquiridas por sus canales oficiales. El sistema permite transferir o revender tickets de manera segura entre usuarios registrados. Sin embargo, la demanda extraordinaria por los partidos de Argentina y las dificultades que varios hinchas describen para operar en la plataforma empujan a muchos a buscar alternativas informales, donde una captura de pantalla, un supuesto código o una promesa de transferencia pueden terminar en una estafa.
Afuera del AT&T Stadium, el mercado no dejaba de latir en la previa ante el choque con Jordania. Había quienes vendían, quienes compraban, quienes esperaban una rebaja de último momento y quienes aceptaban que tal vez debían conformarse con ver el partido desde un bar.
Mientras unos finalmente cruzaban los molinetes, algunos negociaban hasta el pitazo inicial y otros estiraban la espera hasta el entretiempo con la esperanza de que el precio termine derrumbándose. Ya no importaba ver los 90 minutos completos. Alcanzaban unos pocos para decir que estuvieron ahí. En el (supuesto) último Mundial de Messi.