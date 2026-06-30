Beneficios Anses: dónde y cómo comprar para aprovechar los descuentos del 25%

Beneficios y descuentos de Anses: ¿qué son?

El programa Beneficios Anses reúne promociones acordadas entre el organismo y distintas empresas para que quienes cobran prestaciones previsionales y sociales accedan a descuentos en supermercados, farmacias, indumentaria, combustibles, electrodomésticos, turismo y otros rubros. Cada comercio determina el porcentaje de bonificación, el tope de reintegro y los días de vigencia de la promoción, acreditándose el dinero según las condiciones de cada empresa o entidad financiera una vez realizada la compra con el medio de pago habilitado.