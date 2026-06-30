Beneficios Anses: dónde y cómo comprar para aprovechar los descuentos del 25%

Resumen para apurados
- Anses ofrece descuentos de hasta 25% en comercios adheridos de Argentina durante junio para jubilados y beneficiarios de asignaciones, buscando apuntalar su poder de compra.
- El reintegro se aplica de forma automática al pagar con la tarjeta de débito del beneficio y puede combinarse con promociones vigentes de bancos y billeteras virtuales.
- Esta medida alivia el bolsillo de los sectores más vulnerables frente a la inflación y marca la pauta de cómo se articularán los subsidios y promociones en los próximos meses.
Los titulares de prestaciones pagadas por Anses todavía disponen de los últimos días de junio para aprovechar los descuentos del programa Beneficios Anses, una iniciativa que ofrece reintegros en compras realizadas en comercios adheridos de todo el país. El sistema permite acceder a rebajas de hasta el 25% en determinados rubros, potenciando el poder de compra de los sectores vulnerables antes del cierre del mes.
Esta ventaja económica funciona perfectamente en combinación con las promociones vigentes de diversos bancos y billeteras virtuales participantes. Las devoluciones de dinero se aplican de forma directa sobre las operaciones realizadas con la tarjeta de débito predeterminada para el cobro del beneficio o mediante los medios de pago asociados, respetando siempre los topes y las condiciones fijadas para cada rubro.
Beneficios y descuentos de Anses: ¿qué son?
El programa Beneficios Anses reúne promociones acordadas entre el organismo y distintas empresas para que quienes cobran prestaciones previsionales y sociales accedan a descuentos en supermercados, farmacias, indumentaria, combustibles, electrodomésticos, turismo y otros rubros. Cada comercio determina el porcentaje de bonificación, el tope de reintegro y los días de vigencia de la promoción, acreditándose el dinero según las condiciones de cada empresa o entidad financiera una vez realizada la compra con el medio de pago habilitado.
Este beneficio funciona de forma directa y no requiere ninguna inscripción previa por parte de los titulares de los derechos. Los descuentos se activan automáticamente para quienes perciben una prestación alcanzada por el programa y utilizan la tarjeta correspondiente, permitiendo además consultar el listado actualizado de comercios adheridos, bancos participantes y beneficios disponibles en cada provincia desde el portal oficial de Anses.
Quiénes pueden acceder al reintegro del 25% de Anses
El programa está destinado a distintos grupos de beneficiarios que cobran prestaciones administradas por Anses:
- jubilados y pensionados
- titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- titulares de la Asignación por Embarazo
- beneficiarios de Pensiones No Contributivas
- titulares de prestaciones por desempleo y otras asignaciones alcanzadas por el programa
- Durante el cierre de junio siguen vigentes promociones que pueden combinarse con Beneficios Anses según las condiciones de cada entidad financiera.
- Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el Banco Nación tienen acceso a un 5% de reintegro adicional en las compras realizadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO.
- El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana y de $20.000 por mes, y es acumulable con los descuentos del programa Beneficios Capital Humano - Anses, por lo que el ahorro final puede ser mayor.
- La promoción es válida únicamente para clientes que cobran su jubilación o pensión en el Banco Nación y respeten las condiciones publicadas para cada supermercado adherido.
- Por otro lado, el Banco Galicia ofrece hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito.
- En supermercados, el beneficio tiene un tope de reintegro de $20.000 por mes, mientras que para farmacias y ópticas el límite es de $12.000 mensuales.
- Las promociones varían según el comercio adherido y el medio de pago utilizado.