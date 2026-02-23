Lanzan la licitación para privatizar rutas nacionales: ¿cuáles son y cómo será el proceso?

El Gobierno avanzó con un nuevo paso en el proceso de privatización de la infraestructura vial del país al formalizar el llamado a licitación para concesionar distintos tramos de rutas nacionales, actualmente bajo la órbita de Corredores Viales SA. La medida quedó oficializada mediante la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. En el listado de autovías se encuentra incluida la ruta 9, que recorre más de 140 kilómetros por Tucumán, que cuenta con dos puestos de peajes: Molle Yaco y La Florida.