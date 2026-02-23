Lanzan la licitación para privatizar rutas nacionales: ¿cuáles son y cómo será el proceso?

El Gobierno avanzó con un nuevo paso en el proceso de privatización de la infraestructura vial del país al formalizar el llamado a licitación para concesionar distintos tramos de rutas nacionales, actualmente bajo la órbita de Corredores Viales SA. La medida quedó oficializada mediante la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. En el listado de autovías se encuentra incluida la ruta 9, que recorre más de 140 kilómetros por Tucumán, que cuenta con dos puestos de peajes: Molle Yaco y La Florida.
La convocatoria es de carácter nacional e internacional y contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en varios corredores estratégicos del país. Entre ellos se encuentran los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. En el pliego no se detalla si la conclusión de la autopista Tucumán-Termas quedará en manos privadas.
La Secretaría de Transporte fue la encargada de delimitar los corredores incluidos en esta instancia, evaluar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual correspondiente. En esta etapa se incorporan segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016, que forman parte de la red vial troncal.
¿Cómo será el proceso de licitación de Corredores Viales SA?
El Ministerio aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, los formularios de cotización, el modelo de contrato y los pliegos técnicos específicos para cada tramo. La documentación estará disponible para consulta y descarga en la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13, mientras que la presentación de ofertas podrá realizarse hasta el 18 de junio al mediodía.
La resolución también dispone que el llamado a licitación sea publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, además de difundirse por tres días consecutivos en el portal internacional “DGMARKET” del Banco Mundial. Asimismo, se estableció la conformación de una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que ya fueron designados.
Esta nueva instancia se suma a la Etapa II-B, lanzada días atrás, que abarca más de 2.500 kilómetros en cinco provincias. En esa oportunidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el esquema reemplaza el modelo vigente por uno “sin subsidios”, orientado a promover “más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”.
El Proyecto Red Federal de Concesiones prevé transferir a operadores privados la gestión y el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es modernizar la infraestructura, mejorar los estándares de servicio y optimizar el uso de los recursos públicos a través de un esquema de concesiones bajo supervisión estatal.