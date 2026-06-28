ArTuc cierra su primera experiencia y la propuesta de arte contemporáneo más importante del NOA se despide desde las 16 en la Sociedad Rural de Tucumán (avenida Camino del Perú 1.050, Cebil Redondo, Yerba Buena). Cuando se apaguen las luces, a las 22, la treintena de stands de sendas galerías (entre locales y de otras provincias) bajarán las 500 obras de 200 artistas que aún están expuestas y comenzará la hora del balance. Para no perder un segundo, anoche se realizó el brindis formal, con la promesa de volver a encontrarse en un año.
La expectativa inicial de ser la vidriera de lo más nuevo y de fomentar el coleccionismo se está cumpliendo según los organizadores, Juan Grande y Fredesvinda Denis. “Está siendo un gran impacto para Tucumán, con un clima de alegría y jornadas intensas, que incluyen recorridos por distintos espacios artísticos, turísticos e institucionales. Acá se respira arte y ya estamos pensando en 2027 porque hay que programar con tiempo. Demostramos que se puede y que al tucumano le interesa la cultura con su corazón enorme”, afirma Denis. Grande agregó: “la calidad que se presenta es impresionante, de primer nivel y así es reconocido por quienes vienen de otras provincia, que están sorprendidos”. “ArTuc es una cachetada de arte”, sintetizó como idea fuerza.
Junto a la potencialización del mercado del arte regional, la megaexposición sirvió para proyectar a artistas emergentes tucumanos que fueron seleccionados en la convocatoria Proyecto Joven, representados por Maskay Gallery y Divina Yunta. Además, se lanzaron nuevas galerías como Espacio N, un modelo itinerante y conceptual coordinada por Analía Asaf y Carola Franco Sosa: en su “Episodio #1: Lo que callan las cosas” conviven sus producciones con las de Carolina Cazón, Estela Correa, Leonor Azar, Marcela Chichizola, Valentina Piñero y Rolo Juárez, como invitado.
De este modo, ArTuc puede darse por cumplido con sus objetivos iniciales: presentar la economía creativa del NOA en la convivencia entre consagrados y nóveles; vender arte para que los creadores puedan vivir de lo que hacen (por ejemplo, una obra de Valentina Piñero integrará el patrimonio de la Universidad San Pablo-T, mientras que muchos coleccionistas compraron obras); lanzar libros como el de Diana Aizenberg (será esta tarde) premiar a seis artistas y reconocer a Carlota Beltrame y Sandro Pereira por sus aportes, entre mucho más.