La expectativa inicial de ser la vidriera de lo más nuevo y de fomentar el coleccionismo se está cumpliendo según los organizadores, Juan Grande y Fredesvinda Denis. “Está siendo un gran impacto para Tucumán, con un clima de alegría y jornadas intensas, que incluyen recorridos por distintos espacios artísticos, turísticos e institucionales. Acá se respira arte y ya estamos pensando en 2027 porque hay que programar con tiempo. Demostramos que se puede y que al tucumano le interesa la cultura con su corazón enorme”, afirma Denis. Grande agregó: “la calidad que se presenta es impresionante, de primer nivel y así es reconocido por quienes vienen de otras provincia, que están sorprendidos”. “ArTuc es una cachetada de arte”, sintetizó como idea fuerza.