La artista eterna: Frida sigue batiendo récords

“Pienso que ella inauguró un estilo de autoretrato que ha tenido una influencia mundial en la historia del arte muy profunda. Su manera de pintarse a ella misma, con fortaleza, con sufrimiento, con símbolos y referencias a pintura religiosa, pintura colonial de México, referencias prehispánicas, logra una mezcla de culturas, de estilos, que ha tenido una influencia muy fuerte. Pienso que es un símbolo de muchas cruces de identidad”, explica Ostrander.