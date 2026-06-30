Domingo Cavallo cuestionó el RIGI y volvió a pedir el fin del cepo para impulsar las inversiones

Críticas al dólar alto sin salida del cepo

En el tramo final de su publicación, Cavallo aseguró que las economías emergentes requieren una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del contexto internacional. "Las economías emergentes necesitan dotar a sus estructuras productivas de amplia flexibilidad y agilidad en la asignación de sus recursos humanos y de capital para adaptarse rápidamente a las cambiantes circunstancias mundiales. Eso no se logra con incentivos sectoriales y discriminatorios por tamaño de empresas e inversiones, sino por la eliminación completa de los sesgos anti exportador y anti inversor que caracterizan a las economías que han sido cerradas al comercio y han sufrido largos períodos de alta inflación", expresó.