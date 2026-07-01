Cavallo advirtió que el RIGI "discrimina" a las pymes y exigió el fin del cepo para eliminar el sesgo anti-inversor

El sesgo anti-inversor y falta de crédito

La tesis central de Cavallo es que el principal obstáculo para el progreso es la permanencia de los controles de cambio. Insistió en que la eliminación total del cepo es la única vía para asegurar la libre movilidad de capitales y, en consecuencia, lograr una baja sensible en la tasa real de interés. Esta reducción del costo del dinero es, para él, la herramienta clave para erradicar el "sesgo anti-inversor".