Con la presencia de Ravier en Diputados, el oficialismo busca aprobar el Súper RIGI y el pago a fondos buitre

La nota llamativa de la jornada será la presencia de Adrián Ravier. El flamante vocero presidencial, quien aún conserva su banca por La Pampa, bajará al recinto para garantizar el quórum de 129 legisladores. Ante la paridad de números, el oficialismo optó por demorar su renuncia para evitar el "bache" legislativo que se produciría hasta la asunción de su reemplazo, el bullrichista Martín Matzkin.