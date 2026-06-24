Política

Con la presencia de Ravier en Diputados, el oficialismo busca aprobar el Súper RIGI y el pago a fondos buitre

El flamante vocero presidencial, quien aún conserva su banca por La Pampa, bajará al recinto para garantizar el quórum de 129 legisladores.

Reunión de Manuel Adorni con Adrián Ravier, flamante vocero presidencial. FOTO X
Reunión de Manuel Adorni con Adrián Ravier, flamante vocero presidencial. FOTO X
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Diputados debate hoy en Buenos Aires el "Súper RIGI" y el pago a fondos buitre. El oficialismo sumó a Adrián Ravier para asegurar el quórum clave de 129 legisladores.
  • Tras el intento de interpelación a Adorni, el oficialismo negoció cambios en el RIGI con la oposición y busca saldar U$S171 millones bajo orden judicial antes del 30 de junio.
  • El resultado definirá el rumbo de la agenda económica de Milei, facilitando inversiones tecnológicas mayores a U$S1.000 millones y regularizando el frente externo financiero.
Resumen generado con IA

Tras superar el intento de interpelación a Manuel Adorni, la Cámara de Diputados retoma la actividad hoy con una agenda de alto impacto para la Casa Rosada. El cuerpo presidido por Martín Menem debatirá dos proyectos centrales como son el régimen de "Súper RIGI" para grandes inversiones y el acuerdo de pago a fondos buitre.

La nota llamativa de la jornada será la presencia de Adrián Ravier. El flamante vocero presidencial, quien aún conserva su banca por La Pampa, bajará al recinto para garantizar el quórum de 129 legisladores. Ante la paridad de números, el oficialismo optó por demorar su renuncia para evitar el "bache" legislativo que se produciría hasta la asunción de su reemplazo, el bullrichista Martín Matzkin.

En lo legislativo, el foco estará puesto en el Súper RIGI, un esquema de beneficios fiscales por 30 años para inversiones tecnológicas e industriales superiores a los U$S1.000 millones. 

Tras negociar ocho modificaciones con el PRO, la UCR y el MID, el Gobierno confía en obtener la media sanción. En paralelo, se buscará convertir en ley el pago de U$S171 millones a los fondos Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund, cumpliendo con el plazo judicial establecido por la justicia estadounidense para el 30 de junio.

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